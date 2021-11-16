羅奇：Fed應立即升息 否則恐陷入停滯性通膨

據報導，前美國聯準會 (Fed) 經濟學家羅奇 (Stephen Roach) 認為，只有一種方法可以遏制通膨飆升，那就是「立即升息」，否則物價上漲很可能會對經濟帶來衝擊。

羅奇在週一 (15 日) 接受採訪時表示：「Fed 否認事實，仍然認為這些都是與疫情相關的暫時性反彈效應，我會把責任歸咎於 Fed。他們推遲貨幣緊縮政策的時間越長，陷入停滯性通膨的風險就越大。」

羅奇一再警告表示，距離停滯性通膨只差一個供應鏈事件。他認為，美國如今正處於供應鏈中斷，而消費者需求卻非常的狂熱。「總需求水準較 Fed 在近期政策會議上評估通膨前景時認為的要強勁得多，因此供需失衡將會持續存在，並且很持久。」羅奇說道。

羅奇也表示，他認為 Fed 政策上的優先順序是錯誤的。「他們需要先升息，然後再去擔心資產負債表，他們需要使用最有影響力的工具，而不是影響力最小的工具。」羅奇說。

根據上週公佈的數據顯示，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.2%，高於市場預期的 5.9%，以及 9 月的 5.4%，增幅續寫逾 30 年新高，顯示在需求強勁與供應鏈瓶頸未解的情況下，通膨壓力仍居高不下。

高盛經濟學家先前在研究報告中曾表示，通膨超標 (inflation overshoot) 的情形可能會變得更糟，之後才會有所好轉。由於長期的供需失衡、薪資和房租上漲，通膨指標將在明年的大部分時間裡，都保持在相當高的水準。