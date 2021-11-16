報告：電動車帶動需求續升 鋰價預期維持強勁

根據惠譽解決方案 (Fitch Solutions) 的報告顯示，在全球需求急劇增加，且供應不足的情況下，鋰價在 2021 年持續飆漲，並且已經來到新高，報告中也上調了明年碳酸鋰平均價格的預估。

報告中預估，2021 年碳酸鋰平均價格為 18,050 美元 / 噸，高於先前預估的 13,450 美元 / 噸，2022 年均價為 21,000 美元 / 噸，高於先前預估的 15,025 美元 / 噸。到了 2023 年，鋰的供應預期將趕上需求，均價預期為 19,000 美元 / 噸。

報告中指出，鋰價預期將在 2022 年保持上升趨勢。2023 年以後，全球碳酸鋰的供應的有望加速成長，使得供應趕上需求，但到時候電動車滲透率也預期將會加速，因此，鋰價仍會得到支撐。報告中預測，2022 年電動車的銷量將年增 40%。

除了電動車外，公用事業規模的電池、儲能電池、便攜式電子產品和電動移動設備，像是電動自行車等，也都將推動鋰的需求。不過，報告中預期，電動車電池的鋰需求，將佔全球市場需求更大的比重。

鋰產業諮詢公司 iLi Markets 合夥人 Daniel Jimenez 曾表示，在電動車的推動下，到 2025 年全球碳酸鋰約當消費量將升至 80-90 萬噸，大幅高於目前的 30 萬噸的水準。

Jimenez 也指出，在未來 10 年內，鋰市場的增長將會以倍數來衡量，而如今的生產商顯然還沒有為這種需求水平做好準備，產業仍需要大幅增產。他預估未來 10 年至少需要 150 萬噸的產能投資，相當於 450 億至 500 億美元，用於新項目或現有業務的擴展。