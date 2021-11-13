美將放寬對日鋼鐵、鋁關稅 雙方下周展開會談

美國貿易代表署和美國商務部周五 (12 日) 發布聯合聲明表示，美國將放寬對日本鋼鐵、鋁的進口關稅，這是繼放寬對歐鋼鐵關稅後，白宮試圖強化與盟友關係的最新舉措。

美日會談將於下周正式展開，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 和商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 將前往日本，會談內容除了關稅外，還將包含雙邊貿易和經濟問題，包括對中政策，以及解決全球目前供應鏈問題。

雷蒙多與戴琪透過聲明表示，鋼鐵、鋁的過剩「主要由中國推動」，這對市場導向的美國鋼鐵、鋁業以及這些產業的勞工造成嚴重威脅。

與歐盟共同解決關稅等問題後，拜登政府現在將重點轉向加強與亞洲盟友的關係，戴琪接下來將前往日本、南韓和印度，雷蒙多訪問日本後將前往新加坡和馬來西亞。

消除這些懸而未決的貿易糾紛，將有利美國與其盟友聚焦在更重要的共同利益議題，諸如應對中國的貿易、經濟政策。美國官員認為，中國的補貼政策與國營企業扭曲全球市場。

美國前總統川普 2018 年為保護國內鋼鋁業免受進口衝擊，並試圖重振美國鋼鐵工業，而對歐洲、日本課徵 25% 的鋼鐵關稅，以及 10% 鋁關稅，儘管關稅成功壓低鋼鐵進口，但並未成功復興美國鋼鐵業。

關稅同時也損害美國汽車、家電業製造商，因為鋼鐵價格更加昂貴使製造商成本增加，其中一些公司呼籲美國應取消關稅，認為此舉有助於遏制美國的通膨。