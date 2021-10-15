電動汽車帶動需求增加 供應面臨挑戰 鋰價料維持強勁

據鋰產業諮詢公司 iLi Markets 合夥人 Daniel Jimenez 表示，受惠於電動車銷量的強勁增長，以及供應短缺的問題持續，鋰價在未來將保持強勁。

Jimenez 表示，2021 年電動車的滲透率為 7%，預估到 2025 年將升至 18% 左右，隨後在 2030 將升至 28%-30%。

標準普爾全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 則預估，2021 年的電動車銷量將達到 600 萬輛，隨後在 2025 年增至 1,050 萬輛，並在 2030 年續增至 2,170 萬輛。

Jimenez 表示，在電動車的推動下，到 2025 年全球碳酸鋰約當消費量將升至 80-90 萬噸，大幅高於目前的 30 萬噸的水平。

Jimenez 指出，在未來 10 年內，鋰市場的增長將會以倍數來衡量，而如今的生產商顯然還沒有為這種需求水平做好準備，產業仍需要大幅增產。他預估未來 10 年至少需要 150 萬噸的產能投資，相當於 450 億至 500 億美元，用於新項目或現有業務的擴展。

美國銀行先前也表示，來自於電動車市場不斷增長的需求，預期將會推升鋰價，使得鋰因此轉變為主流商品之一。

美國銀行對鋰價看漲前景，主要來自於美國總統拜登簽署的一項行政命令，即 2030 年前電動車總銷量將佔 40% 至 50% ，包括電池電動車、燃料電池車，以及油電混合車，並設定新排放標準，規定小型車至少在 2030 年前要符合排放規定，而大型車則提早至 2027 年生效。

美國銀行分析師預期，如果達到政府所設定的目標，則 2030 年全球鋰需求可能達到 210 萬噸，高於原先預估的 180 萬噸。全球鋰市場的規模也將從目前的 60 億美元成長至 360 億美元，也意味著鋰將不在是一種特殊原材料，將回成為主流商品。