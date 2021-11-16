英國9月三個月期ILO失業率降至4.3% 好於預期

根據英國統計局在週二 (16 日) 公布的數據顯示，按國際勞工組織 (ILO) 的標準計算，英國截至今年 9 月止的三個月失業率降至 4.3%，好於市場預期。

數據顯示，英國截至今年 9 月止的三個月期 ILO 失業率月減 0.2 個百分點至 4.3%，好於市場預期 4.4%，與上一季相比則下跌 0.5 個百分點。

在此期間，就業人數月增 24.7 萬人，高於前值的 23.5 萬人，創下新高，並高於市場原先預期的增加 18.5 萬人。就業率升至 75.4%，季增 0.4 個百分點。

另外，數據也顯示，英國 10 月份就業人數為 2930 萬人，較 9 月增加 160,000 人。不過，職位空缺仍然升歷史新高，顯示出企業在尋找員工，以滿足強勁的消費者需求方面仍存在困難。10 月份約有 120 萬個空缺職位。

英國財政大臣 Rishi Sunak 在一份聲明中說：「今日的數據證明了我們就業計劃的成功。很高興看到失業率連續九個月下降，就業人數創歷史新高。」

最新的失業率數據可能會增強市場對於英國央行即將升息預期，市場如今預期英國央行最可能升息時機點落在 12 月。

英國央行總裁 Andrew Bailey 在日前表示，他對於通膨狀況感到非常的不安。他也表示，在本月初決策會議中投票支持暫緩升息，是一個非常困難的決定，此決策當時引起了市場動盪。