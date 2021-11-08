寧德與長安、華為共同造車、宣布廈門、貴州建電池廠

全球動力電池龍頭寧德時代入股長安汽車旗下阿維塔科技，斥資人民幣 7.7 億元，成為第二大股東，將與長安、華為聯手造車。同時寧德時代將在廈門與貴州興建電池廠，耗資人民幣 150 億元。

在寧德時代等資金投入後阿維塔科技註冊資本額來到人民幣 11.7 億元，長安汽車持股比率為 39%，寧德時代持股 24%、蔚來汽車則是 1.1%。

阿維塔科技集聚長安汽車、華為、寧德時代各自在研發製造、智慧解決方案和能源管理生態領域的技術優勢，並整合三方戰略資源，重新定義未來智慧電動汽車。

同時阿維塔科技攜手三方共創全球領先、自主可控的智慧電動網聯汽車平台 CHN(長安 C、華為 H、寧德時代 N)，打造智慧汽車產品系列，建構「人、車、家」智慧生活和智慧能源生態。

(圖片: AFP)

另一方面寧德時代宣布計劃分別在廈門、貴州投資建設電池生產基地項目，總投資分別不超過人民幣 80 億元和人民幣 70 億元。

寧德時代指出，投資建設上述兩個項目，將增加公司的資本支出，但從長遠來看，對業務佈局和業績具有正面影響，符合股東利益。

根據寧德時代公布的資料統計，自去年 12 月至今，寧德時代已宣布 10 個電池擴產項目，除這次宣布的廈門與貴州外，其它擴廠或建廠分別位於福建寧德、江蘇溧陽、青海西寧、四川宜賓、廣東肇慶、上海、江西宜春和德國，總投資額逾人民幣 1000 億元。

業內指出現階段汽車動力鋰電池產業需求高，產業進入高成長，且產業鏈規模正不斷擴大，新一波動力電池擴產帶來的獲利成長還能持續 3～5 年。

