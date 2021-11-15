東元連續第二年入選道瓊永續指數 以碳中和為目標邁向永續經營

2021 道瓊永續指數 DJSI 評比出爐，東元 (1504-TW) 連續兩年入選道瓊永續指數 (DJSI) 的新興市場指數 (DJSI-Emerging Markets)，為新興市場指數類別中，全球唯一入選的機電業者。

2021 年 DJSI 的機電業類別共有 39 業者受邀參與評比，東元排名前 8%，而且在「創新管理」及「人材培育」兩個項目皆獲滿分，顯示東元在社會共融面及公司治理面，深受國際肯定。

近年來東元在因應氣候變遷的各項作為，已有相當成果，包括提前五年完成十年減排 20% 的目標、超標 114%；東元高效率馬達及綠能家電產品，年節電 4.96 億度、年減排 30.5 萬噸；2020 年東元高效節能馬達 IE3＋IE4 銷售金額比例超過七成；2020 年綠色節能家電銷售金額佔比超過 50%；而東元連續三年取得離岸風電陸上變電站統包工程，累積約 2GW 的離岸風電陸上變電站建置量，更為國內廠商之冠。

董事長邱純枝表示，這些數字說明了從產品的設計、生產到銷售的整個循環，都在為永續經營奠定基礎。今年起公司全面實施「永續 KPI」，期望在最短時間內能夠達成「碳中和」的最終目標，實現「節能、減排、智能、自動」的公司願景。

道瓊永續指數是目前全球最具公信力的企業永續評比指標，每年從全球數千家企業中挑選出經濟、社會與環境三大面向得分最高的前 10% 企業，其中 DJSI 新興市場成分股則是從 800 家公司中選出，成為 ESG 投資的成分股。

東元已連續兩年入選新興市場指數 (DJSI-Emerging Markets)，不但是台灣唯一機電業者，也是全球唯一入選新興市場指數的機電大廠，東元表示，將會持續努力，帶領供應鏈廠商一同為全球的乾淨節能，貢獻心力。