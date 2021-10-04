黃茂雄退出東元董事會 續投入資產開發與投資事業

東元 (1504-TW) 今 (4) 日公告，法人董事改派代表人，原東和國際投資代表人、世正開發董事長黃茂雄，改由森業營造董事長黃呈琮接任；黃茂雄表示，將不續任董事一職，不過會持續投入集團資產管理與投資事業。

黃茂雄強調，10 多年前就已經將董事長職務交棒給副會長劉兆凱，現在卸下董事，不是什麼大事，不用浪費社會太多關注，再者，新任董事會運作順暢，對董事長領導非常放心。

黃茂雄指出，在未來個人規劃方面，會繼續投入集團資產管理與投資事業，為東元集團盡綿薄之力；至於東元未來發展，則期待董事會成員能發揮所長，為集團貢獻心力。

黃茂雄表示，現在有許多新時代的發展，例如碳中和議題等，希望東元不只是跟上時代，更希望能夠領導時代，持續創新，為股東、員工、和社會創造更高的企業價值。

董事長邱純枝提到，感謝黃茂雄過去數十年的付出，締造多項里程碑，並造就東元在全球的成績和品牌價值，雖然黃茂雄離開董事會，對東元實為一大損失，但尊重個人生涯規劃，未來期望能持續在資產開發、生技園區開發等其他事業，挹注集團成長。

黃茂雄 1991 年接任東元董事長，在任內完成購併東元西屋馬達公司，使東元電機站穩北美市場，晉升全球工業馬達大廠，同時奠定東元集團國際化、多元化的發展基礎，更參與國家建設，包括台灣高速鐵路、全民健保 IC 卡、南港軟體園區和投資承做國道高速公路電子收費系統等。

黃茂雄 2007 年將董事長一職交棒給劉兆凱，但仍擔任東元電機董事，長期為集團發展貢獻心力。