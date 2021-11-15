蔡明彰觀點：聯發科領軍攻17633點灘頭堡 接下來誰火力支援？

今天報告的主題是「聯發科領軍攻 17,633 點灘頭堡 接下來誰火力支援？」。

萬寶投顧蔡明彰強調，灘頭堡最早應用於軍事，意思是攻佔敵方領土時，需要集中火力，先搶攻一小塊關鍵區域，將該地區作為我方的據點，然後再進一步拿下敵方其他領土。

台股第三季財報，11 月 15 日截止公告，1,540 家上市櫃公司已申報，合計單季稅後盈餘突破 1 兆元，累計前三季稅後盈餘 2.98 兆元，雙雙創歷史新高。估計今年台股稅後盈餘 3.92 兆元，直逼 4 兆元大關，明年估算發放現金股利 2.4 兆元，低本益比及高殖利率兩大優勢條件，台股可望攻克歷史高點 18,034 點。

不過，在 17,600 點附近曾密集大量套牢，當時每天成交量高達 6,000 億元，因此台股無法直攻萬八，必須先行搶下 17,633 點作為灘頭堡，17,633 點是 18,034 點做頭以來反彈的高點，確保大盤站穩 17,633 點後，再放大成交量挑戰 18,034 點。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股搶攻 17,633 點灘頭堡，務必精銳部隊輪番上陣，以業績股為主，火力才會集中，半導體、金控、航運是台股第三季財報創新高的三大族群。

其中，台積電 (2330-TW) 勇奪台股獲利王，今年來狂賺 4,303 億元，非電子大放異彩，長榮 (2603-TW)、富邦金(2881-TW)、國泰金(2882-TW) 獲利大躍進，成為台股獲利第二至第四名，今年來稅後盈餘 1,215 億～1,582 億元，再來鴻海 (2317-TW)、聯發科(2454-TW)、萬海(2615-TW)、南亞(1303-TW)、台塑(1301-TW)、友達(2409-TW) 列名前 10 大獲利公司，前三季獲利 506～949 億元。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股前十大獲利公司必須動起來，大盤才能順利攻克 17,633 點灘頭堡，並且輾壓空方，突破 18,034 點。週一大盤搶攻 17,633 點灘頭堡，十大獲利股的 IC 設計龍頭聯發科漲勢最強，聯發科第三季 EPS 17.92 元，與股王矽力 - KY(6415-TW)19.69 元，差距僅 1.77 元，前三季 EPS 51.57 元，卻高過矽力 - KY 的 46.69 元。全年估聯發科 67 元，也超越矽力 - KY 的 63 元，然而股價差一大截，矽力 - KY 5,140 元，聯發科 1,025 元，僅是 1/5，因為聯發科股本 159 億元，市值 1.6 兆元，矽力 - KY 股本 9.3 億元，雖價位很高，但市值才 4,780 億元，相對較小。

台股自 10 月底部 16,162 點以來，投機題材及軋空股漲勢為主，業績股並不是盤面的最大亮點，就以 IC 設計族群為例，10 月以來漲幅前三名分別是迅杰 (6243-TW)、威盛 (2388-TW)、鈺創 (5351-TW)。

其中，威盛大漲 102％，鈺創大漲 66％，與宏達電 (2498-TW) 同樣炒作元宇宙概念，威盛前三季 EPS 僅 1.7 元，出售子公司員工給英特爾，可獲利 35 億元，宣稱貢獻 EPS 7 元，但一者尚未確定，二者 IC 設計最大資產是研發團隊，如同資產股出售土地，而現金落袋是殺雞取卵，並不是真正的利多。

萬寶投顧蔡明彰強調，元宇宙概念多空大辯論，支持者表示在未來科技行業需要做很多事情，都會不可避免走入元宇宙，但也有人認為元宇宙不但不是未來，也不該是未來，投資人要擔心被舊酒裝新瓶的割韭菜，元宇宙幾年前叫 VR、AR，後來又叫雲遊戲，今年整形換個臉，叫元宇宙，追價的股民就不認識了。

宏達電為全球前五大 VR 裝置，這波元宇宙題材，股價已從 34.5 元漲到近百元，狂飆 1.8 倍，無視前三季仍虧損 2.87 元，今年 EPS 估虧損 4 元，明年鐵定無法發放股息，上週五出關，攻上漲停，融資大增 1.1 萬張，佔餘額 4 萬張的 1/4，經不起誘惑的散戶全部進場，而電視解盤節目，上週四收視率最高峰落在討論宏達電走勢，種種跡象，散戶要被大戶割韭菜了。

週一宏達電爆次天量 23 萬張，收黑 K，陸股也有不少炒作元宇宙的公司，收到主管機關的關注函要求說明，遊戲的中青寶這波股票狂飆 5 倍，比宏達電更猛，但該公司說明語焉不詳，避重就輕，看不出元宇宙有何實際貢獻，一般認為元宇宙這個炒作稻草，救了這些營運陷入困境的公司。

股市投資人比遊戲玩家更關注中青寶的元宇宙遊戲，因此最後結果將是大戶獲利出場，散戶嚴重套牢。如果多頭再出動宏達電、威盛、鈺創這些投機部隊，台股怎會有攻克 17,633 點灘頭堡的戰鬥意志，因此有必要聯發科登高一呼，其他業績低本益比 IC 設計加入攻堅部隊。

週一聯詠 (3034-TW)、創惟(6104-TW)、致新(8081-TW)、茂達(6138-TW)、義隆(2458-TW)、禾瑞亞(3556-TW) 等勁揚，這些 IC 設計共同特色是低本益比，且明年可望發放高股息。

其實低本益比 IC 設計不少，但危邦不入，市場對面板相關的驅動 IC 有疑慮，矽創 (8016-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW) 的本益比低於 10 倍，並不買單。但對電源管理晶片的看法較正面，目前電源管理晶片價格第四季仍具漲價力道，客戶可以接受並逐步建立庫存。

明年電源管理晶片供需持續吃緊，股王矽力 - KY 為何可以維持很高本益比，就是受惠電源管理晶片的成長趨勢，致新、茂達主力產品為電源管理晶片，前三季 EPS 分別 18.66 及 8.99 元，全年分別估 24 元及 11 元，本益比分別 10 倍及 19 倍，同為 200 元，對比之下，致新價位更低估。

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