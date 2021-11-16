操盤手看台股：元宇宙、低軌衛星輪漲 一族群將優先受惠

美股維持高檔，台股經過上週洗盤後，11/15 日再創新高，盤中最高一度來到 17683 點，已越過今年 8~9 月高點。上週提及目前大盤距離台股歷史高點 18034 點已不到 3% 的空間；年底之前，指數仍有機會挑戰新高。如今，隨著大盤往萬八挺進，搭配著年底法人與集團的作帳相繼啟動，挑戰前高的機率正在提升。短期支撐暫看 11/11 日低點 17403 點，只要多方能持續守穩，行情挑戰前高僅有緩攻或急攻的差別。

若是緩攻，權值股震盪，中小型股 (特別是有集團加持者) 將會獲得資金進駐，股性會變得活潑；至於若是急攻，權值股會先漲，拉開指數空間，接著再由中小型股表現。後續要密切觀察權值股的強弱，這會影響到選股的先後順序，同時也會影響到行情的可操作性(時間長短)。

之前談到若以題材來看，從現在到明年以元宇宙、低軌衛星、電動車 (含第三代半導體) 等題材，最具市場共識；而若以產業來看，這些題材中由於都會用到大量的晶片，所以對於晶片的需求只增不減，兩者之間的交集就在 IC 設計產業，這也是將優先受惠的族群。根據資策會 MIC 資料顯示，台灣 IC 設計業者的全球市占率已逾 20%，僅次於美國。IC 設計股在毛利高，附加價值高的優勢下，往往是盤面上的人氣指標，而這次台股的攻勢也循著過去經驗，由 IC 設計領漲，展開年底的作帳行情。

對於一個操盤手而言，關心全世界政經情勢固然重要，但是觀察什麼股票具有市場認同度，股價剛剛發動攻勢，進而將資金擺在該族群 (或概念股) 更為重要。如果說 2020 年的年終行情以電動車為主，則 2021 年的年終行情則以元宇宙及低軌衛星為主的機率最大，故持股中要有一定水位的相關股票。

近日提及隨著高價股漲勢再起，投資人對於 IC 設計股關注程度正在攀升，果然繼股王電源管理 IC 的矽力 - KY 股價創高來到 5300 元後，股后伺服器遠端管理 IC 的信驊也跟進大漲，股價最高來到 2995 元，逼近三千大關。而音訊晶片的驊訊、USB4.0 概念的創惟、安國等與股價也大漲。至於市值最大的 IC 設計股─聯發科，也在外資看好其前景，認為其 WiFi 技術具優勢，能夠打入元宇宙相關應用下，資金相繼進駐，股價也站上千元大關。

而隸屬泛聯發科集團的晶心科、九暘、亞信等股價也跟進走高，顯見在聯發科創高下，市場對 IC 設計的進場意願持續增加中。當前漲勢也擴散至興櫃市場，繼先前看好的力智、廣閎科等持續大漲後，目前越來越多的興櫃股成交量正在放大，後續也要納入觀察，許多機會就在其中。

另外，多次提到低軌衛星的重要性，未來 3 年全球業者預估將投放超過 4000 顆衛星，對於相關供應鏈營運有利，繼指標的昇達科大漲後，鴻海集團的台揚、建漢、乙盛 - KY 等也搭上低軌衛星概念，近日股價走勢強勁，也要納入追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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