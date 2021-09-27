市場競爭加劇 谷歌削減雲端平台抽成 由20%降至3%

據報導，有知情人士表示，Alphabet 旗下的谷歌 (GOOGL-US) 將削減第三方軟體商通過自家平台出售軟體時的收益抽成比率，由原先的 20% 降至 3%，來與微軟、亞馬遜等雲端巨頭競爭。

谷歌言人表示：「我們的目標是為合作夥伴提供業內最好的平台和最具競爭力的激勵措施。我們可以證實，Marketplace 的收費標準將出現改變，並且很快會分享更多內容。」谷歌稱，將藉此投資合作夥伴生態系，使得夥伴們獲取更多利潤，來用於企業成長。

近幾個月來，大型科技公司陸續降低他們在平台上抽成的比例，主要是由於市場競爭壓力。在許多科技大廠下調抽成比例的情況下，谷歌也難以維持過往的做法。此外，相關的監管和法律問題也越來越多。

微軟從今年 7 月開始，就將已經雲端平台上購買服務的抽成比由 20% 降至 3%。微軟在當時的聲明中表示，他們的收費，只是為抵銷營運成本，並不計畫瓜分合作夥伴的利潤以作為營收來源，並強調自家的平台是幫助合作夥伴銷售產品並獲得成功的方式。

另外，據瑞銀分析師的估計，市場領導者亞馬遜 AWS Marketplace 則是抽取約 5% 的費用。不過，相關收入只為亞馬遜帶來 10 億至 20 億美元的營收，占比約占去年 AWS 整體營收 450 億美元的 3%。

相較於早已就在雲端領域創收的微軟或亞馬遜，谷歌的雲端業務仍是虧本生意。在今年第二季的財報中，谷歌雲端業務營收為 46 億美元，但是卻出現 5.91 億美元的營運虧損，在整體營收 618.8 億美元的佔比僅 10%。