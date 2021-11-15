【袁志峰專欄】市場信心增強，宜追落後藍籌

今日推介 - 友邦保險 (1299), 上日收市 $83.2

1) 股市前景

港股連升 4 日，恒指及恒生科指分別累漲 2.3% 及 6.0%，行業監管有放鬆跡象令內房股急升。中美兩國領導人即將舉行視像峰會，有助提振市場信心。筆者估計港股反彈可以持續，回調是買入機會。

今天推介是友邦保險 (1299) — 主要業務為壽險業務，遍及亞太區 18 個市場。上周五公佈截至 9 月底止 9 個月，新業務價值按年增長 15%，單計第三季度則按年增長 2%，增速放緩主要受東南亞新冠疫情反彈影響，考慮股價近月回落，負面因素應已充份消化。今年 6 月以 120 億元人民幣收購中郵人壽 24.99% 股權，預期有助加快國內業務發展。維持買入建議，目標價 95 元，止損價 80 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 275 點，基本是全日高位，隨後輾轉回落，最多曾倒跌 37 點，午後穩步上揚，收報 25328 點，升 79 點或 0.3%。成交額按日減 1% 至 1354 億元，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨賣出約 21 億元，包括淨賣出 16 億元騰訊 (700)、3 億元美團 (3690) 及 3 億元中芯國際 (981) 股份，淨買入 6 億元思摩爾 (6969) 及 3 億元比亞迪電子 (285) 股份。11 月以來淨賣出 46 億元，10 月淨買入 98 億元。全周計，恒指升 1.8%。

藍籌股 25 升 33 跌 2 持平。舜宇光學 (2382) 及申洲國際 (2313) 升逾 4% 及 3%，為升幅最大藍籌。碧桂園服務 (6098) 升近 3%。阿里健康 (241)、美團 (3690)、華潤置地 (1109) 及龍湖集團 (960) 升逾 2%。李寧 (2331)、安踏體育 (2020) 及百威亞太 (1876) 升逾 1%。海底撈 (6862) 跌 9%，為跌幅最大藍籌。長實集團 (1113) 及恒隆地產 (101) 跌逾 4% 及 2%。瑞聲科技 (2018)、吉利汽車 (175)、九龍倉置業 (1997) 及蒙牛乳業 (2319) 跌 2%。石藥集團 (1093) 及中生製藥 (1177) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.6%，收報 6565 點，成份股 22 升 8 跌。大型科技股普漲，阿里 (9988) 跌 0.5%，京東 (9618) 及網易 (9999) 升逾 5% 及 4%，美團 (3690) 及百度 (9888) 升逾 2%。比亞迪電子 (285) 升逾 9%，為升幅最大成份股。閱文集團 (772)、萬國數據 (9698) 及明源雲 (909) 升 4%。金山軟件 (3888)、阿里健康 (241)、平安好醫生 (1833) 及眾安在線 (6060) 升逾 2%。中芯國際 (981) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 3% 及 2%，為跌幅最大成份股。聯想 (992) 及同程藝龍 (780) 跌逾 1%。全周計，恒生科指升 4.6%。

板塊方面，軟件、電動車、光伏、風電、教育及啤酒股跑赢大市，漲幅居前。小鵬汽車 (9868) 及理想汽車 (2015) 升逾 10% 及 2%。保利協鑫能源 (3800) 升逾 8%，協鑫新能源 (451)、褔萊特玻璃 (6865) 及信義能源 (3868) 升逾 3%。龍源電力 (916)、金風科技 (2208) 及新天綠色能源 (956) 升 2%-3%。宇華教育 (6169) 及新東方 (9901) 升 4% 及 3%。華潤啤酒 (291) 升逾 2%。

煤炭、鋼鐵、水泥、航運、本地銀行及地產、濠賭、餐飲股逆市下跌。中煤能源 (1898) 跌逾 4%，鞍鋼 (347) 及馬鋼 (323) 跌 3%。中國建材 (3323) 及華潤水泥 (1313) 跌逾 2% 及 1%。中遠海控 (1919)、恒生銀行 (11)、太古地產 (1972)、澳博 (880) 及九毛九 (9922) 跌逾 1%。

周五上証指數平開，全日窄幅震盪，收報 3539.10 點，升 0.2%。深証成指基本持平，科創 50 指數升 0.2%。滬深兩市總成交約 11000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 200 億元。滬深股通北向資金淨買入約 36 億元，11 月以來淨買入 17 億元，10 月淨買入 328 億元。全周計，上証指數升 1.4%，深証成指升 1.7%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國白宮發表聲明，確認總統拜登將於 15 日傍晚，與中國國家主席習近平再次舉行視像峰會，兩人將探討中美如何採取負責任做法，管控兩國出現的互相競爭，以及發展雙方有共同利益的領域。(信報)

彭博引述知情人士報道，中國監管機構周五在北京召開與電子煙製造商的會議，討論修訂法規，並可能制定電子煙行業通用標準。電子煙通用標準一旦出爐，可望緩解長期以來對相關監管不確定的擔憂。(信報)

4) 個股訊息

銷售文件顯示，融創 (1918) 以先舊後新方式配售 2.8 億股，每股配售價 15 至 15.6 港元，較周五收市價折讓 8.5% 至 12%，預計集資最多 43.68 億港元，計劃用於償還貸款及一般企業用途。此外，融創服務 (1516) 遭融創配售 1.38 億股舊股，每股配售價 14.6 至 15.2 港元，較融創服務周五收市價折讓 8.2% 至 11.8%，預計融創可套現最多 20.98 億港元。(信報)

友邦保險 (1299) 截至 9 月底止第三季，新業務價值 7.35 億美元，按年僅升 2%，低於市場預期，並較上半年的 22% 升幅顯著放緩，主要受東南亞新冠疫情反彈影響；今年首三季，集團新業務價值為 25.49 億美元，按年增長 15%。(信報)

路透周五引述消息報道指出，中國平安 (2318) 正尋求全數出售其持股 44% 的汽車之家 (2518) 股份，該批股份市值約 21.5 億美元；中國平安發言人拒絕評論市場消息。(信報)

MSCI 公布半年度成份股檢討結果，香港指數剔除兩隻成份股，分別是澳博 (880) 及永利澳門 (1128)。MSCI 中國全股票指數新納入 68 隻成份股，市值前三大股份為合盛矽業、中國中車 (1766)H 股和中煤能源 (1898)H 股。上述所有變動將於本月 30 日收市後生效。(信報)

中芯國際 (981) 與國家集成電路基金 II 和海臨微在上海自貿試驗區成立臨港合資公司，總投資額為 88.66 億美元，主營集成電路晶圓生產及封裝測試等，預計 12 吋晶圓的月產能為 10 萬片。臨港合資公司註冊資本為 55 億美元，中芯、國家集成電路基金 II，以及海臨微各自同意出資 66.45%、16.77% 和 16.78%。(信報)

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