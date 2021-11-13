〈美股盤後〉拜習會美東15日晚間登場 美股週線吞黑終止連五紅 

儘管多項經濟數據不佳，Meta 和 Alphabet 等大型科技股領漲之下，週五 (12 日) 美股主指小幅收紅。嬌生集團宣布拆分後股價上漲，Lordstown 暴跌逾 17%，特斯拉陷入 20 個月以來最糟一週。

三大指數本週未能成功守穩週線，標普週跌 0.3%，道瓊和那指本週漲幅分別下跌 0.6% 和 0.7%，結束連續五週的漲勢。

數據方面，美國密大 11 月消費者信心數據報 66.8，出人意料地跌至 10 年低點，隨著假日購物季的臨近，消費者情緒低落可能會讓零售商感到擔憂。

美國勞工部發布 JOLTs 調查報告顯示，即使工人辭職數創新高，美國 9 月職位空缺數報 1044 萬個，仍在歷史高位徘徊，顯示美國勞動力短缺延續至秋季。

政經消息方面，聯準會 (Fed) 3 日宣布自 11 月開始，聯準會每月縮減購債 (Taper) 速度為 150 億美元，週五紐約聯邦準備銀行發布首份月度債券購買計畫，以反映縮減規模。

白宮最新聲明確認，美國總統拜登和中國領導人習近平將於 (美東時間) 下週一 (15 日) 晚間 (即台北時間 16 日上午) 舉行美中元首視訊峰會。白宮新聞秘書表示，兩國元首將討論負責任管理美中競爭的方法，以及符合兩國利益方面的合作方式。

2021 年亞太經濟合作組織 (APEC) 週五舉行線上會議，21 個成員國領袖出席。(圖片：APEC)

由紐西蘭主辦的 2021 年亞太經濟合作組織 (APEC) 於週五 (12 日) 舉行線上會議，21 個成員國領袖於會後發表聯合聲明，將共同努力應對氣候和環境挑戰。台積電創辦人張忠謀擔任台灣領袖代表全程與會，並將於週六 (13 日) 上午 10 時召開記者會說明成果。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.52 億例，死亡數突破 508 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 74.2 億劑疫苗。歐洲疫情反彈，荷蘭重啟局部封鎖之際，奧地利和德國等國也考慮重啟封鎖。

週五 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 179.08 點，或 0.5%，收 36,100.31 點。

那斯達克指數上漲 156.68 點，或 1%，收 15,860.96 點。

標普 500 指數上漲 33.58 點，或 0.72%，收 4,682.85 點。

費城半導體指數上漲 30.0 點，或 0.80%，收 3,794.5 點。

標普 11 大板塊僅公用事業和能源股收黑，通訊服務、資訊科技和工業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全面攀高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.43%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 4.01%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.00%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.52%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.29%。

道瓊成分股以 3M 漲幅最佳。3M (MMM-US) 上漲 1.91%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.36%；Nike (NKE-US) 上漲 1.27%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.53 %；IBM (IBM-US) 下跌 1.09 %。

費半成分股漲跌不一。AMD (AMD-US) 上漲 1.29%；NVIDIA (NVDA-US) 持平；英特爾 (INTC-US) 跌 0.44%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.90%；美光 (MU-US) 上漲 3.69%；高通 (QCOM-US) 漲 0.32%。

台股 ADR 僅聯電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.42%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.93%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.55%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週五收紅 1.43% 至每股 149.99 美元。摩根士丹利 (大摩) 一份報告指出，Meta (原臉書) 和 Alphabet 可能比許多公司更早涉入元宇宙發展，但蘋果才是掌握著元宇宙成功的關鍵。

特斯拉執行長馬斯克本週出售價值 57 億美元的股票後，特斯拉 (TSLA-US) 週五收黑 2.83% 至每股 1,033.42 美元，迎來 2020 年 3 月以來最糟一週表現 (-16%)。

特斯拉執行長馬斯克本週出售價值 57 億美元的股票 (圖片：AFP)

特斯拉勁敵、電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 週三在那斯達克掛牌上市後，其股價連日飆升，週五 Rivian 收紅 5.66% 至每股 129.95 美元。

Nvidia (NVDA-US) 股價近乎持平，報每股 303.90 美元。投行 Wedbush 調降 Nvidia 評級至「中性」，Wedbush 分析師 Matt Bryson 指出：「雖然我們仍然非常看好 Nvidia 的近期前景和長期機會 (尤其是人工智慧 AI)，但目前 Nvidia 估值過高是個問題。」

美國新創電動車公司 Lordstown (RIDE-US) 股價暴跌 17.56% 至每股 5.68 美元，主因是這家新創電動車財報表現欠佳，而且受到供應鏈問題影響，延後電動皮卡 Endurance 的上市時間。

週五道指成分股之一的嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.20% 至每股 165.01 美元。繼奇異、東芝接連宣布拆分之後，嬌生宣布計劃拆分為 2 家公司，將其消費者健康業務與其製藥部門及醫療器械業務分開，預計將在 18 至 24 個月內完成拆分。

經濟數據

美國 11 月密大消費者信心初值報 66.8，預期 72.5，前值 71.7

美國 9 月 JOLTs 職位空缺數報 1044 萬個，預期 1002 萬個，前值 1063 萬個

華爾街分析

美國 10 月消費者價格指數 (CPI) 年增 6.2%，創 1990 年以來最大。美國前財政部長桑默斯 (Lawrence H. Summers) 週五表示，美國主要經濟過熱，很難不擔心高通膨在美國根深蒂固。

Lenox Wealth Advisors 投資長 David Carter 表示，儘管消費者信心報告非常疲弱，但市場仍走高，因為通膨對消費者傷害似乎大於對企業利潤的傷害。

根據 Refinitiv 數據，標普成分股中有 459 家企業已公布財報，其中 80% 的企業獲利超過華爾街預期。沃爾瑪、Target 和梅西百貨等知名零售商預計將於下週發布最新財報。

Cartert 提到，投資人將關注零售商的財測，以確定通膨是否會影響利潤率，或成本是否可以轉嫁。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主