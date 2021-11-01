葉倫：若美、中對等降低關稅 將有助於緩解通膨

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，美國期望中國能夠履行在前總統川普任內簽署的第一階段貿易協議中做出的承諾，但可能會考慮最終以對等方式降低一些關稅。

葉倫在接受採訪時表示，關稅往往會推高國內物價，並增加消費者和企業的成本，像是鋁、鋼等原料成本，意味著因此降低關稅將能產生「抑制通膨」的效應。

葉倫和其他官員仍認為，美國目前的物價飆升是供應鏈瓶頸和能源價格上漲導致的結果，並預估通膨會在 2022 年下半年緩解。

中國政府官員多次呼籲拜登政府取消川普時期所徵收的關稅。美國政府官員已經恢復了排除程序，可能將促使部分關稅取消，但是到目前為止，美當局仍未考慮更廣泛的關稅取消。

在被問及對中國商品徵收關稅是否有助於緩解通膨壓力時，葉倫表示，情況大致是如此，但美國政府仍在等待中國兌現購買 2000 億美元額外美國商品和服務的承諾。

葉倫表示：我們的貿易代表曾透露表示，將考慮進一步降低關稅。美國政府也希望看到中國兌現他們在第一階段做出的承諾，但是維持穩定並最終以對等方式降低一些關稅可能會是一個理想的結果。

美國和歐洲政府官員在週六 (30 日) 宣布達成協議，取消對歐洲鋼鐵和鋁的部分關稅，歐洲同樣取消美進口產品的附加稅，此舉有望緩解一些製造商所面臨的價格壓力。