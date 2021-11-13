白宮最新聲明：拜習視訊峰會15日晚間登場

週五 (12 日) 白宮發表最新聲明，美國總統拜登和中國領導人習近平將於下週一 (15 日) 晚間舉行美中元首視訊峰會。

美國白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週五發布聲明指出：「美國總統拜登將於週一 (15 日) 晚間於華府 (視訊) 會面中國領導人習近平。在 9 月 9 日的電話會議之後，兩位元首將討論如何負責任地管理美國和中國之間的競爭，以及在我們利益一致的情況下進行合作的方法。」

莎琪提到：「在整個過程中，拜登總統將明確美國的意圖和優先事項，並明確坦率地表達我們對中國的關切。」

由於白宮最新聲明並未明確指出具體時間，由於美東時間和北京時間有 24 小時的時間差，該會議很可能於台北時間週二 (16 日) 上午召開。

白宮最新聲明：拜習視訊峰會 15 日晚間登場 (圖片：AFP)

自拜登上任以來美中關係開局艱難，美中在貿易、人權、南海和台灣等問題分歧，雙方皆希望緩和緊張局勢。此次美中元首會晤將是兩國領袖自今年 2 月以來的第三次接觸。

外界研判，雙方可能討論氣候、貿易、核不擴散和網路安全等議題。美中此前也傳達出在氣候方面合作的意願，週三 (10 日) 美中於蘇格蘭格拉斯哥聯合國氣候峰會發布強化氣候行動聯合宣言，雙方將致力實現巴黎協定。

白宮官員表示，對兩國領袖間的視訊會議期望不高，預計本次會議不會發布重大公告。

中國外交部發言人汪文斌週五稱，今年以來，習近平主席兩次應約同拜登總統通電話，兩國元首同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫。目前中美雙方正就元首會晤具體安排保持密切溝通。希望雙方共同推動中美元首會晤取得成功，引領中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

外傳習近平可能利用本次機會，邀請美國總統拜登參加明年於北京登場的冬季奧運會。