研調：2021年全球精品銷售 將超越疫情前水準

美國企管顧問公司「貝恩策略顧問」(Bain & Company) 調查發現，在美國和中國國內消費帶動下，2021 年全球精品銷售預料會從 COVID-19 疫情危機中回穩，以頂級的鞋類、皮革製品、以及珠寶類等銷售最突出。

推估 2021 年的全球精品營收將達到 2830 億歐元，若去除匯率變動影響，預料會較疫情前的 2019 年高出 4%。

美國在 2021 年取代歐洲，成為全球最大的精品市場，主要原因在於美國的疫苗施打步調迅速，且國內消費提前回溫，商業活動因而轉趨活絡。

不過，中國作為精品銷售的重要市場，即使有部分城市因為疫情關係而封城，但截至 10 月為止的需求都相當穩固。

另一方面，歐洲市場在夏天之後雖然好轉，不過精品銷售仍未回到疫情前的水準，可能要到 2024 年才有可能復甦。

LVMH、愛馬仕、開雲 (Kering) 這幾家精品界的領導業者，在防疫措施持續放寬下，業績大幅回溫，遠超過 2019 年水準。

貝恩策略顧問合夥人、和該公司共同撰寫報告的 Federica Levato 表示，許多品牌都透過強大行銷以及線上促銷活動攏絡全新顧客，且原有客群也買得更多。

2020 年精品業界的整體營收受疫情衝擊大減 23%，是自 2009 年以來幅度最大的降幅。