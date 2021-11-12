蘋果iOS隱私規定 自家App Store廣告業務可望受惠

伯恩斯坦 (Bernstein) 分析師 Toni Sacconaghi 表示，蘋果 (AAPL-US) 對 iPhone 上的消費者追蹤採取了新限制，這可望為其廣告業務帶來數十億美元的增長。

Sacconaghi 週四研究報告指出，蘋果今年 4 月針對 iOS 設備推出了關於 app 追蹤的新限制，削弱了臉書 (FB-US) 和 Snap (SNAP-US) 等平台根據消費者使用其他 app 和網站的情況，向其投放廣告的能力。

Sacconaghi 表示，大約 80% 的 iOS 用戶選擇不同意追蹤，且臉書和 SNAP 也都表示，蘋果的新隱私限制嚴重衝擊了他們 9 月止的季度收益。

Sacconaghi 指出，一個關鍵問題是，蘋果是否從自家新規定受益。雖然這些新規定可能主要是保護用戶隱私，但顯然也有利於蘋果的廣告業務，「這件事很大程度上被忽略了，而這最終可能為蘋果帶來高利潤服務成長的牛市論點。」

他看到安裝 app 的廣告市場一大問題。 Sacconaghi 估計，整體數位廣告市場在 4600 億美元，其中 3000 億美元用於行動廣告，而 600 億美元用於推動安裝 app 的廣告，包括推動安裝 iOS app 的廣告市場約 300 億美元。他估計，這 300 億美元中 約 1/4 用於搜尋廣告，其餘用於展示廣告，而這一領域正是蘋果最強領域。

Sacconaghi 估計，如今蘋果的廣告業務約為 40 億美元，約佔 iOS app 搜索廣告市場的 60%。

若用在其他平台的展示廣告資金，轉流向蘋果 App Store 內的搜尋廣告，那蘋果就可能獲利，但這可能性不大。

「由於蘋果主要的工具是 App Store 內的搜尋和展示廣告，所以蘋果可以獲取的廣告資金可能受限。」Sacconaghi 指出，大多數 app 安裝廣告都是第三方 app 內的展示廣告。

Sacconaghi 表示，蘋果另一個更大的機會是開始在其他公司的 app 中投放廣告，這就會讓蘋果與臉書、谷歌和其他廣告平台相互競爭，但這樣的策略存有風險。「蘋果可能會利用隱私區別來做到這點，雖然蘋果的形象是維護隱私，並與谷歌直接競爭的大型廣告業者。 (谷歌每年約支付 150 億美元，以成為 iOS 設備中默認的搜尋引擎)。

Sacconaghi 維持蘋果股票「符合市場表現」的評級，目標價 132 美元。蘋果週四微跌 0.03%，收 147.87 美元。