設備新贏家站在獲利風口上

晶片大缺，電動車、５Ｇ催化第三代半導體全新應用需求，相關設備廠帆宣、萬潤、辛耘、惠特、梭特等迎來史上最旺的交貨成長周期。

【文／林麗雪】

在每一個產業蓬勃發展之前，設備股總是最先賺到好幾桶金，這一波的半導體晶片荒，掀起全球競逐擴產的趨勢方興未艾，加上電動車、５Ｇ等終端應用催化第三代半導體的應用而生，全球半導體設備亦迎來史上最旺的交貨成長周期。受惠業績利多，美國半導體設備廠科林、科磊、應材及化合物半導體設備廠威科過去一段時間股價紛創下歷史新高，而國內正搭上新應用成長商機的設備商，如打進台積電先進封裝供應鏈的新面孔萬潤、辛耘，到已在 MiniLED 點測設備收割、並卡位第三代半導體設備應用的惠特，明年業績還要再大放異彩，有望是台股下一輪最強的半導體設備投資新星。

美國設備股價拉長紅

全球晶圓代工產能大缺，根據國際半導體產業協會（SEMI）今年中的報告估算，未來兩年全球將新蓋二九座晶圓廠，其中，台灣及中國各有八座晶圓廠要興建，美國則有六座，據估算，全球共有十九座晶圓廠將在今年底啟動建置，雖然新廠動工後通常需時至少二年，才能啟動設備安裝，不過，為了搶新廠建置後的設備需求，全球半導體廠老早啟動設備採購，設備價格較之過往，更是水漲船高。

「相較於二○一八年，不管是新設備還是二手設備，今年價格不僅翻了二番，甚至還漲了近倍，但為了擴產，也不得不忍痛下訂，因為一個遲疑，代理商的設備就被中國掃走了」，一位專責半導體廠設備採購的工程師說，半導體廠這波擴產，相較於以往，設備的成本都提高許多。

根據 TrendForce 估算，今年前十大晶圓代工業者資本支出超越五百億美元，年成長率達四三％；明年在新建廠房完工、設備陸續交貨移入的帶動下，資本支出預估也將維持在五百～六百億美元高檔，金額之高應是史上僅見。

受益於全球半導體的擴產浪潮，美國半導體設備股過去一段時間表現亮眼，美商科磊連拉出六根紅棒，波段漲幅達二成，並創下歷史新高；應材亦然，短短七個交易日上漲逾十五％。

帆宣、萬潤在手訂單衝高

美國的設備股大漲效應，也擴散至正如火如荼崛起的第三代半導體領域，全球唯二以銷售化合物半導體 MOCVD 長晶機台的美商 Veeco，在全球ＬＥＤ出現供過於求後，出現很長一段時間的業務低迷，爾後轉型並致力於八吋氮化鎵（GaN）等化合物功率半導體的設備整合開發，因應第三代半導體需求成長，Veeco 繳出優於市場預期的成績後，過去一周股價也拉出長紅，並創下二○一七年以來的新高。（全文未完）全文及圖表請見《先探投資週刊 2169 期精彩當期內文轉載》

來源：《先探投資週刊》2169 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》