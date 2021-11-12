友達以上 戀人未到的台股

文．林友銘

上月台股徘徊於萬六的低迷之際，我的專欄提到「台股不是魷魚，利空遊戲測試人性」。不意外十月下旬一波秋老虎行情，讓論點得到初步驗證。

接下來當美股不斷創高，台股萬八似乎不再遙不可及時，如何對指數與選股一錘定音？或許「友達以上，戀人未到」會是我最由衷的想法。

* 本月台指期結算有重要關鍵意義

長時間研究美台股市連動，會發現就是「主人與狗」的關係：大方向是一致的，但中間脫鉤會存在時間差的問題。言下之意美股月初創高，台股不見得馬上噴出，因為雖然有了人和 (美股)，但天時與地利還未到。

這所謂的天時，指的是季線扣抵位置，這涉及到翻揚助漲力道，而地利，就是 17500 的頸線位置，存在非五日均量 3500 億無法越過的事實。

要解決天時與地利問題，倒是有一解：季線在 11/17 就會扣抵到前波低點 16248 位置，之後就會快速翻揚，自然可形成助漲力道，也會吸引被動式外資進場操作權值股，而當日正好是本月台指期結算日。

故研判，本月台指期結算前配合季線只是微揚，指數膠著；而結算後開始走指數行情，一舉開始快速攻頂 (如圖一所示)。

承襲上月看法，因為台股在今年創高都是以量價背離表現，且線型傾向楔形，故本次創高應也可能是微突破，頂多 18300 而已。這並不像大多頭模式，故才會用「友達以上，戀人未到」加以形容。至於時間，要留意 12/10 當週，正好面臨自去年疫情低點 8523 以來第 89 週，以及自前波高點 18034 以來第 21 週雙重轉折，壓力不小，故指數極有可能在該週見高轉折。

* 結算前中小型股輪動 結算後動權值股

本波台股主流不再是原物料，而以中小型電子為主，包括元宇宙、IP、第三代半導體及車用功率元件最吸金。但這般光景可能在結算前輪動，還有一小波行情，結算後被權值股 (台積電、聯電、日月光投控與鴻海等) 資金排擠，而開始於 12/10 前提前作頭的可能性極高。這種看法意即否定個人之前所認為的「元月效應」存在說，也與市場看法出入極大 (見圖二)。

主要原因是台股自七月起量能退潮，一直有明顯的大型股與中小型股資金排擠現象，在十一月第一週更為明顯。前波強勢的投信認養股趁指數大漲時開始漲多回檔，提早有法人結帳的可能，最好的狀況是接下來以盤代跌，這就是我所說的「一切都在提早，明年元月效應恐失靈」的機率提升。

* 中小型股操作以實打虛 鎖定低 PE 成長股及綠金股

市場萬六時悲觀，萬七時強調有夢最美，其實都有違投資之道。例如元宇宙一波大漲，但真實應用必須建構在連網通訊完備的基礎上，結果 5G 及 WiFi 6 等有獲利個股漲的沒有虧損的元宇宙股多，只是因為一個臉書更名，市場就冠以「有夢最美」「好吃不敵新鮮」進而垂涎，這種現象都有可能是熱錢在中小型股的臨去秋波，準備跑路前的徵兆，這也是我認為 11/17 台指期結算，是大部分中小型股與權值股分水嶺的另一重要原因。

要選中小型股，我會推薦高成長低 PE 股及政策綠金股來以實打虛，且操作期可避掉權值股的資金排擠，以及因應明年農曆年前行情。高成長低 PE 重要代表股，我認為就是「鉅祥」(2476)。

鉅祥第三季財報三率三升，前三季 EPS 2.79 元，主要來自原物料銅上漲，金屬構件獲利提升。但金屬構件畢竟是傳統產業，公司最大成長是透過大立光引薦切入蘋果 iPhone VCM(音圈馬達) 供應鏈。VCM 出貨自第四季開始，初期有二萬顆，但因毛利率提升，故對第四季的 EPS 極有貢獻，預計第四季營收淡季不淡，EPS 有挑戰 1.25 元機會 (含第三季匯損回沖)，全年 EPS 挑戰 4.04 元，以 11/5 收盤計算，本益比 15 倍，在 VCM 族群中屬低 PE 代表。

VCM 是以金屬構件加電鍍並組裝鏡頭得以完成的精密產業，然電鍍是高污染產業之一，全球在環保政策下傾向不新發執照，以現有廠房活化為主。原先鉅祥的 VCM 是自有構件拿去日本電鍍，再回台組裝。今年第四季該公司正洽談以自有資金購買台灣電鍍廠加入營運，成為全球佈局中第二十條產線，預計明年第二季開始貢獻 VCM 產能，可大幅提升單季營收，更因省了日本電鍍費用及運費，獲利會大幅提升。

法人樂觀預估 2022 年 VCM 將可提升至十萬顆以上，且車用鏡頭模組也可拉高至四成營運比重，EPS 可挑戰 5.8 元之上，換算 11/5 收盤本益比再降至十倍附近。而鉅祥最終目標，會設定在車用 ADAS 鏡頭模組事業。以市場對 ADAS 股為升本益比高達 34 倍以上，若鉅祥能研發成功，更具想像空間。

技術面強勢創高，再因季報沒有驚艷而回檔至月線，應有不錯支撐，可於此處留意，進可攻退可守，相信未來會成為台股中無法被忽視的一檔明星股。

來源：《理財周刊》1107 期

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