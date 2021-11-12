力優勢再獲環保署資源循環績優企業肯定

文．理財周刊記者許洛婕報導

2021 年環保署「資源循環績優企業遴選」結果出爐，力優勢環保股份有限公司 (以下簡稱力優勢公司)，今（5）日獲環保署頒發「再生物料循環組」最高榮譽二星級肯定。

環保署為解決傳統線性經濟所造成之環境污染及資源浪費等問題，目前循環經濟（Circular Economy）已納入我國「5+2 產業創新計畫」，旨為形成「資源、產品、再生資源」循環，使整個系統產生極少的廢棄物，甚至達資源循環零廢棄之目標；希藉由遴選優秀廠商，鼓勵並引導各產業投入循環經濟，並期望能作為各產業推動循環經濟之標竿。

全段濕式處理技術 傳統底渣篩選再升級

代表力優勢公司出席領獎的是山林水環境工程股份有限公司 (以下簡稱山林水公司) 廖宗銘總經理，力優勢公司隸屬於山林水公司旗下之子公司，廖總經理表示，傳統底渣篩選所產出再生粒料會有異味產生，造成使用端廠商的困擾，力優勢在底渣處理上採全段濕式處理技術，讓進入製程的每一顆粒底渣均經過水洗，有效去除臭味有機物及重金屬化合物，所產出的再生粒料具有「不髒、不臭、不毒」之特點，使工程使用端接受度高。工程使用焚化再生粒料，除可減少開採天然土石資源，並可降低工程原料在運輸途中的碳排放量，讓資源永續循環使用。

碳排廢水大幅減少 積極落實環保政策

力優勢公司為一般廢棄物及一般事業廢棄物處理許可證乙級處理廠，專精處理各縣市環保局所轄垃圾焚化廠產出之底渣，許可處理量為每月 41,200 公噸，不論許可處理量、實際處理量及金屬分選率均為全國第一。本次遴選獲獎受委員肯定主要項目包含有：

1、配合政府綠能政策設置太陽能板，面積達 5,000 平方公尺、容量 499KW、109 年發電量 597,716 度、減少碳排放約 304 公噸。發電量 約佔 109 年度總用電量 67.7%，大幅減少能源使用量。

2、經由強化製程用水循環機制，109 年用水較原設計用水量 (製程廢水回收 率 74.2%) 省水達 24,028 公噸；廢水排放量減少 9,225 公噸。

3、上下游合作業者明確，廢棄物再利用率 105%，訂定允收標準及再生粒料品質標準達到品質控管及提升效能。

2020 年首次參加環保署「資源循環績優企業遴選」獲頒一星級獎項，力優勢公司歷經各領域專長的委員資料檢核、評比等嚴謹遴選程序後，再度獲得環保署及委員專家的肯定給予最高殊榮。未來在邁向淨零碳排新時代的趨勢下，廖總經理表示將秉持著集團企業「創新」、「專業」、「品質」、「服務」的理念，持續朝「環境資源」及「循環再利用」領域發展。

來源：《理財周刊》1107 期

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