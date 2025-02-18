2024全球半導體銷售成長近20% AI給半導體科技周期畫延長線

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-18 08:00

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全球半導體貿易統計協會（WSTS）的數據顯示，2024 年全球半導體銷售額達 6,276 億美元，增長 19.1%。WSTS 預估，2025 年全球半導體市場的增幅將回落到 11.2%。

人工智慧（AI）正在延長傳統科技周期，帶動全球半導體銷售持續成長。

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據《第一財經》周一（17 日）報導，牛津經濟研究院首席經濟學家 Betty Wang 表示，過去十年，由智慧手機、筆記型電腦、遊戲機等電子產品主導的全球科技周期，通常持續一年半到兩年。

「疫情期間積壓的電子需求，在 2023 年中期達到了最低點，但此後有所反彈。根據過去周期的指導，目前的科技周期可能會在接下來的幾個季度逐漸降溫。」她說。

不過，她認為，全球對 AI 更廣泛應用的競爭，可能會延長傳統技術周期，進一步擴大其正向溢出效應，持續推動亞洲出口增長。

「根據美國最近一項全國性調查，美國在 AI 領域的推廣速度超過了個人電腦和網路普及速度。麥肯錫的獨立研究則考察了 B2B 和 B2C 的需求情景（佔總需求的 70%），並得出結論，隨著資料中心和智慧手機所需計算量巨大增加，預料到 2030 年 AI 計算需求和 AI 晶片需求將爆發式成長。」她稱。

海通證券科技行業資深分析師李軒認為：「AI 必然會成為晶片需求增長的核心驅動力，本輪周期在於 AI 對傳統消費電子產業帶來的改造，新的設備迭代升級最終刺激換機需求。傳統消費電子晶片市場也有望受益此需求的變化，帶來量增的邏輯。」