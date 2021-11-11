美股重點新聞摘要2021年11月11日

今日操盤前瞻

澳洲 10 月失業率

英國第三季 GDP 成長

鴻海砸鉅資結盟 Lordstown 拍板！將簽電動車代工協議

週三 (10 日) 美國電動卡車新創公司 Lordstown Motors 宣布，已與鴻海達成 Lordstown 俄亥俄州廠房「最終資產購買協議 (APA)」並建立合作夥伴關係。閱讀全文...

特斯拉反彈收高逾 4% 驚險保住 1 兆美元市值

特斯拉股價連日來的跌勢，一度讓該公司周三 (10 日) 盤中市值跌破 1 兆美元，不過在散戶逢低買盤簇擁下，終場反彈收高逾 4%。閱讀全文...

Rivian 掛牌首日行情甜滋滋 市值超車福特追上通用

電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 周三（10 日）掛牌首日行情甜滋滋，股價飆漲 29.14%，市值達到 860 億美元，不僅超車福特，更緊追在通用之後。閱讀全文...

美國 10 月 CPI 年增 6.2% 增幅續寫逾 30 年新高

周三 (10 日) 公布美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.2%，增幅續寫逾 30 年新高，顯示在需求強勁與供應鏈瓶頸未解的情況下，通膨壓力仍居高不下。閱讀全文...

蘋果推企業系統管理訂閱服務 意與 Google、微軟較勁

蘋果周三（10 日）宣布推出 Apple Business Essentials 服務，將設備管理、Apple 支援與 iCloud 結合成一個供企業用戶訂閱的方案，讓小企業也能有大機構般的 IT 支援系統，意圖與 Google、微軟較勁。閱讀全文...



