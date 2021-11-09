歌爾股份旗下歌爾微電子將至創業板上市

周二 (9 日) 蘋果聲學元件大廠歌爾股份公告，公司計劃分割旗下持股約 86% 的子公司－「歌爾微電子」至深交所創業板上市。在這次分割後，公司的股權結構不會發生變化，且仍將維持對歌爾微的控制權。

歌爾股份指出歌爾微主要從事 MEMS 及微系統模組的研發、生產與銷售，業務涵蓋晶片設計、封裝測試和系統應用等領域，為客戶提供「晶片 + 組件 + 模組」的一站式產品解決方案，主要產 品包括 MEMS 麥克風、MEMS 感測器和微系統模組。

歌爾股份指出在分割後歌爾微將進一步提升 MEMS 及微系統模組等相關產品的競爭力。同時分割歌爾微的提案不會對公司其他業務的持續營運造成實質性影響。

(圖片: AFP)

此外，歌爾股份近期公佈第三季業績，今年第三季營收達人民幣 225 億元，年增 17.5%；歸屬於上市公司股東的純益為人民幣 16 億元，年增 29.6%；EPS 人民幣 0.48 元，年增 26%。

2021 年前三季，歌爾股份營收達人民幣 528 億元，年增 52%；歸屬於上市公司股東的純益為人民幣 33.33 億元，年增 65.3%；EPS 人民幣 1 元，年增率 59%。

歌爾股份自估 2021 年歸屬於上市公司股東的純益將介於人民幣 42.44 億元～人民幣 45.28 億元間，年增率介於 49%～59%。

關於業績躍增的原因，歌爾股份宣稱主要是因為搭上元宇宙熱潮，在 VR 虛擬實境、智慧可穿戴和智慧無線耳機等產品銷售收入增長，獲利能力改善。