KPMG新人事 陳俊光接任新主席、吳麟任執行長

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所宣布，新任主席將由審計部營運長陳俊光接任，現任副執行長吳麟升任為執行長，兩人將在明 (2022) 年 1 月上任。

KPMG 表示，新任主席陳俊光，擁有台灣會計師及中華無形資產暨企業評價協會企業評價師證照，有超過 20 年以上金融及能源產業的審計及諮詢經驗與豐富且專業的會計知識，曾擔任審計部營運長、專業知識長及台大、政大講師。

此外，陳俊光也是台北市會計師公會理事及財團法人會計研究發展基金會會計問題研議小組顧問，在會計專業領域、人才管理及客戶服務等三方均有深厚的專業能力及經驗。

KPMG 表示，陳俊光擔任審計部營運長期間積極推展多項審計品質提升方案及導入新世代審計流程及軟體，提升 KPMG 數位審計能量以因應行業轉型趨勢。

新任執行長吳麟原擔任副執行長暨金融服務產業主持會計師，具有台、美會計師執照及美國註冊管理會計師身分，超過 19 年金融領域確信服務經驗與逾七年的顧問服務經驗。

吳麟最早在 KPMG LLP 華盛頓特區分公司任職，2004 年轉調至 KPMG 台灣所，負責多家外商金融與非金融跨國企業的顧問服務，專精於銀行、保險與資產管理等各項服務，且曾擔任 KPMG 共同專業策略長一職。

陳俊光表示，新團隊除延續 KPMG「以客戶需求為中心」的核心價值外，更將致力於品質和誠信，履行對客戶、資本市場、主管機關和公眾的責任，同時也將持續培育創新人才因應快速變化的環境。

KPMG 表示，過去在現任主席于紀隆及執行長曾國禓帶領下與 KPMG 全球及亞太區各會員所建立良好的交流平台，協助客戶因應市場環境，提供全方面的解決方案，未來陳俊光及吳麟上任後也將持續運用全球資源、整合人力平台，為客戶、同仁及社會，提供優質的專業服務。