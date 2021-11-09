〈陸港盤後〉電子股領軍衝人氣 上證重回3500點 收高0.2%

美股持續創高，在利多帶動下，周二 (9 日)A 股三大指數開高，上證直接飛躍 3500 點之上。不過中國地產開發商違約不斷，地產類股走勢疲弱，導致指數出現獲利了結賣壓，滬深兩地指數一路震盪下滑，甚至一度翻黑。

而午盤後，計算機及電子類股吹起反攻號角，低接買盤拉抬三大指數止跌反彈，上證再度收復 3500 點關卡，並重回年線之上。

今日滬深兩市成交總額達人民幣 1.01 兆元，日減 3%，連續第 13 個交易日成交金額破兆。

港股方面，美股再創新高，港股受到激勵下恒指開高，不過中資地產商佳兆業違約事件持續發酵，打壓市場人氣，中資地產類股紛紛中槍倒地，導致恒指在開高後急速拉回，甚至曾在盤中翻黑。

而隨著 A 股收高，及教育類股因為傳出中國可能放鬆管制，帶動相關個股反彈，市場人氣略有回溫，恒指再度回到平盤之上整理。

科技類股中以半導體群族表現最為強勢，主要受到聯發科 (2454-TW) 宣布調漲晶片報價 15% 所刺激，華虹半導體 (1347-HK) 飆漲 4.3%、中芯國際 (981-HK) 大漲 3.7%。

截至收盤，上證綜指小漲 0.24%，報 3507 點；科創 50 指數上漲 1.41%，報 1420.51 點；深證成指上揚 0.43%，報 14571.93 點；創業板指收高 0.88%，報 3409.94 點。

恒生指數小漲 0.2%，報 24813.13 點、恒生科技指數上揚 0.45%，報 6221.85 點。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 21.16 億元，其中滬股通賣超人民幣 19.54 億元，深股通賣超人民幣 1.62 億元。

法人觀點

國泰君安認為，滬深兩市呈現震盪整理，上證圍繞在年線附近震盪，成交量略有萎縮，短線上這個格局並不會改變。而上證回到 3500 點下方是較好的逢低佈局點，目前市場暫時處於現有資金輪轉，沒有新進的活水加入的情況。

但是隨著利空因素逐步反應及市場情緒好轉時，未來指數有機會將再度迎來牛市格局。操作上建議逢低分批佈局，可以持續關注業績表現較優、調整相對較為充分的消費電子、汽車電子、無人駕駛、半導體材料等類股。

