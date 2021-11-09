人事將大風吹！Fed理事Quarles宣布離職 12月底左右生效

週一 (8 日) 金融穩定委員會 (FSB) 主席和 Fed 理事奎爾茲 (Randal Quarles) 宣布，將於今年 12 月底左右離職。

奎爾茲 (Randal Quarles) 的銀行監管的副主席任期於 10 月 13 日結束，他的金融穩定委員會 (FSB) 主席職位也將在 12 月 1 日屆滿，而他的 Fed 理事的任期可持續到 2032 年，但週一他表示將在年底辭去該職位。

奎爾茲於 Fed 發布的聲明中提到：「本人打算在今年 12 月的最後一週或前後辭去 Fed 理事一職。」

外媒報導指出奎爾茲離職的聲明可能會受到民主黨人的熱烈歡迎，因為許多民主黨員一直批評奎爾茲推動放鬆一些危機後的金融監管，許多民主黨員呼籲拜登政府為 Fed 提名更多元化的領導人。

截稿前，白宮拒絕就奎爾茲離職的決定發表評論。

美國總統拜登目前將至少提名三位人選來填埔 Fed 職位空缺，除了銀行監管副主席職位空出外，明年初 Fed 主席鮑爾和副主席克拉里達都將任期屆滿。

拜登上週二 (2 日) 表示，他很快將宣布 Fed 下一任主席候選人，而上週四 (4 日) 美國總統拜登會面鮑爾以及 Fed 唯一民主黨籍的理事布蘭納德 (Lael Brainard)，外界預測拜登很可能打安全牌讓鮑爾續任，讓布蘭納德接替奎爾茲 (Randal Quarles) 的銀行監管副主席職位。