零售通路戰殺到地上權 統一砸2億元拿下台南地上權擠走全聯

統一、全聯爭搶零售通路一路殺到地上權，財政部國有財產署今年第三批地上權案今 (8) 日開標，其中以台南市新市區地上權最受矚目，吸引統上開發 (統一集團) 與全聯進場搶標，最後由統上以 2 億元、高達 1.2 倍的溢價率，擠走全聯。

近來積極獵地的全聯，從去 (2020) 年底以來陸續搶下包含台中、高屏地區與澎湖等地上權標案，而今天開標的第三批地上權案，全聯同樣不缺席，與統一企業轉投資的統上開發進場搶標位於台南新市區的地上權案。

該標案位於台南市新市區新北富林路，鄰近南科屬於商業區，土地面積 678.3 坪，底價 9882.6 萬元，吸引五路人馬進場搶標，最後由統上開發以 2 億元拿下，全聯則以 1.1 億元標價飲恨。

根據最新開標結果，11 宗標案中最後有 9 宗標脫，標脫率高達 81.8%，其中北區標脫 3 宗，包括台北市大安區、新北市林口區以及基隆市中正區等 3 宗。

中區同樣有 3 宗標脫，分別是位於台中市的干城案，最後由福容開發以 6.57 億元擊敗新光人壽拿下；另外 2 宗分別位於台中市豐原區與雲林縣虎尾鎮，其中雲林縣標案由麗寶建設以 4.04 億元拿下。

至於南區同樣有 3 宗標案標脫，除了競爭激烈，位於台南市新市區的地上權案外，另外位於高雄市鳳山區與屏東縣恆春鎮等標案最後也同步標脫。