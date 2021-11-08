智伸科前三季EPS 8.07元 挑戰首度年賺1股本

汽車零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (8) 日公布第三季財報，單季稅後純益 2.95 億元，年增 12.67%，每股純益 2.55 元，創同期新高，累計前三季稅後純益 9.27 億元，年增 136.68%，每股純益 8.07 元，已賺贏過去每一個年度；法人估，今年智伸科有望繳出首賺 1 股本成績單。

智伸科指出，第三季受惠運動、電子部門營收成長，緩和汽車部因車用晶片短缺而訂單遞延出貨情形。

就前三季來看，電子、醫療和運動相關關鍵零組件客戶提升拉貨力道，各事業體的營收齊步放大，同時，透過產品組合優化、生產良率改善和成本費用嚴控等策略執行，三率三升態勢不變。

智伸科第三季合併營收 21.15 億元，年增 1.38%，營業毛利 6.08 億元，年增 1.72%，毛利率 28.76%，年增 0.1 個百分點，營業利益 3.94 億元，年增 2.78%，營益率 18.63%，年增 0.25 個百分點，稅後純益 2.95 億元，年增 12.67%，每股純益 2.55 元。

而智伸科前三季合併營收 66.22 億元，年增 29.47%，營業毛利 18.34 億元，年增 38.71%，毛利率 27.7%，年增 1.85 個百分點，營業利益 12.04 億元，年增 63.68%，營益率 18.19%，年增 3.81 個百分點，稅後純益 9.27 億元，每股純益 8.07 元。

展望第四季，智伸科維持審慎樂觀看法，由於目前正處汽車產業傳統旺季，相關汽車零組件產品的拉貨力道逐漸增溫，營運正向成長無虞。

而就長期來看，智伸科提到，中國實施能耗雙控政策、歐盟通過綠色新政等，可見全球各國政府皆積極朝氣候中和的目標發展，有利品牌車廠加速開發油電混合車、電動車車款的技術，不過，長期仍須審慎因應中國能耗雙控的政策影響，所幸目前對浙江、東莞廠的生產影響有限。