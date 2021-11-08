流感疫苗出貨旺 東洋10月營收5.65億元創新猷 國光生寫次高

國內疫苗廠受惠公費流感疫苗進入出貨高峰，東洋 (4105-TW)10 月營收衝至 5.65 億元，創新猷，月增 44.99%、年增 9.34%；國光生 (4142-TW) 10 月營收則達營收 5.29 億元，寫歷史次高。

衛福部疾管署今年公費疫苗流感採購量約 632.83 萬劑，總金額 15.82 億元，其中，東洋今年得標量較去年成長逾 6 成，拿下 89 萬劑，金額 2.15 億元；國光生拿下最多採購量、約 368.83 萬劑，金額為 8.85 億元。

東洋受惠今年流感疫苗出貨量增加，加上小量自費流感疫苗，以及代工高端 (6547-TW) 新冠疫苗充填，推升前 10 月營收 36.32 億元，年增 2.73%。

東洋也公告財報，由於第二季認列公平會罰緩、基期低，第三季稅後純益 2.53 億元，季增 691%、年增 13.96%，每股純益 1.02 元；前三季純益 4.88 億元，年減 26.18%，每股純益 1.96 元。

國光生 10 月營收 5.29 億元，月增 13.84%、年減 13.9%；累計前 10 月營收 13.77 億元，年減 17.14%。

國光生表示，雖然公費流感出貨進入尾聲，不過年底仍有小量自費流感疫苗營收貢獻，預期本季營收將與去年相當，惟去年第四季認列和解金，墊高基期，全年獲利還需要努力。