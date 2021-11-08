美能源部長：能源價格飆漲 美國民眾今年冬季取暖費用恐升

據報導，美國能源部長 Jennifer Granholm 在週日 (7 日) 表示，由於新冠肺炎疫情使得能源價格上升，美國人今年冬季預期將支付更高額的費用來為房屋供暖。

Granholm 在接受採訪時表示，儘管相對於歐洲而言，美國的情況要好一點，因為歐洲天然氣的供應上明顯受到限制，但美國其實也在燃料方面遇到了與供應鏈相同的問題，即石油和天然氣公司無法即時回應市場大量的需求。

美國總統拜登在日前透露，不排除使用戰略石油儲備來應對不斷上漲的天然氣價格。不過，Granholm 表示，她認為政府所有選項都已經擺在檯面上，但是用上石油儲備，可能也只能暫時緩解油價上漲帶來的壓力。

今年迄今，天然氣期貨價格已上漲 132%，有產業專家警告，如果今年迎來更冷的寒冬，美國人將被迫使用更多能源來取暖，天然氣零售價格就可能會進一步走高。

根據美國能源資訊局 (EIA) 的數據顯示，依賴天然氣取暖的美國家庭今年冬天預期平均花費 746 美元來取暖，恐較去年冬天大增 30%。天然氣零售價格則預估將達到 2005 年冬季以來的新高。

EIA 先前發表的冬季燃料前景報告也指出，由於全球能源價格飆升，美國家庭今年冬天取暖的能源支出費用將較去年大幅飆高。EIA 代理署長 Steve Nalley 表示，目前能源需求的增長已經超過了供應的增幅，因此導致全球能源價格續升，情況似乎超出意料。