接刀方知手痛？伍德低接失敗 連2日拋售Zillow共570萬股

方舟投資 (Ark) 創辦人、「女股神」伍德 (Cathie Wood) 日前才與華爾街作對，大筆搶購 Zillow (Z-US) 股票 288813 股後，已經連續 2 日拋售，旗下 ARK 基金週三拋售 390 萬股後，週四又出售約 180 萬股。

Zillow (ZG-US) 週二宣布，由於其演算方式無法準確預測未來的房價，將關閉其房屋翻新轉賣業務，避免收益遭進一步吞噬。

與此同時，Zillow 公佈的第三季營收和收益均令人失望，低於華爾街的預期，其房屋翻新轉賣業務 Zillow Offers 第三季虧損超過 3.8 億美元。

該消息讓分析師大感震驚，其股價週二大跌 11.52% 後，週三再重挫 22.95% 至 65.86 美元，觸及 14 個月低點。

根據方舟基金週四公佈的交易日報，方舟創新 ETF (ARKK-US) 出售 1329433 Zillow 持股，而方舟次世代網路 ETF (ARKW-US) 出售 462270 Zillow 持股。

Zillow 週四收在 67.48 美元，這意味著伍德出售的 1791703 股股票銷售總額為 1.21 億美元，本週迄今的銷售總額為 3.76 億美元，Zillow 週五收低 2.12% 至 66.05 美元。

根據方舟基金公佈的交易日報，方舟創新 ETF 週二買進 Zillow 股票 288813 股，根據 FactSet，當時交易價格約為每股 87 美元，但該交易日報不提供投資決策的解釋。

伍德的方舟投資公司週五並未回應置評請求。