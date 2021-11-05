頁岩油業者：拜登應該收回反石油政策 而不是去求OPEC增產

美國最大的頁岩勘探商之一表示，隨著美國汽油價格攀升，拜登應該撤回那些反石油政策，而不是去懇求 OPEC 增加產量。

由於汽油價格暴漲，拜登多次發言施壓，要求 OPEC + 聯盟提高生產量。這激怒了美國國內頁岩油產業，他們正受到嚴格監管，限制其鑽探地點和方式。

先鋒自然資源公司 (Pioneer Natural Resources Co.) 執行長 Scott Sheffield 批評，總統限制在聯邦陸地和海上鑽井的努力已經遭到反噬，他必須撤回對未來聯邦租約的言論。

Sheffield 批評當天，OPEC + 聯盟開會決議，不理會美國、日本等國施壓，依原定計畫逐步提高產量。

作為候選人時，拜登承諾要讓美國擺脫對化石燃料的依賴，在他就職的第一天，他就取消了 Keystone XL 輸油管道一案，並對聯邦土地實施了鑽探限制。他的稅收計劃也將化石燃料補貼作為目標，同時加強對甲烷洩漏的環保規定。

受政策面影響，儘管今年油價上漲了 63%，觸及 2014 年以來最高，而且全球需求正在達到疫情前的水準，但美國原油產量並沒有以同樣的速度增加。目前其國內石油產量約為每日 1150 萬桶，比疫情前的記錄低 12%。

Sheffield 承認，與拜登政府相比，投資者對擴大國內石油產量的阻礙可能更大。因為過去 10 年的鑽探上的投資，並未成為股東的回報，投資者正向管理團隊施壓，要求其減緩或停止產量增長。

Sheffield 說：「如果我們再次開始過度增長，我們將看到價格暴跌。在過去的 11 年裡，這種情況發生了太多次。我只是不認為未來幾年會有任何額外的供應。」