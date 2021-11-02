美銀：至明年6月底布蘭特原油價格預估漲至120美元

據報導，美國銀行 (Bank of America) 預計，在全球能源危機的情況下，國際油價恐將加速上升，到明年 6 月底，布蘭特原油價格將達到每桶 120 美元。

包括大宗商品研究主管 Francisco Blanch 在內的美國銀行分析師在報告中表示，全球能源危機導致全球天然氣和煤炭價格飆升，推動了在倫敦和紐約交易的基準原油期貨的上升。

有多家石油交易商表示，在全球需求復甦，原油供不應求，以及氣候變遷下新能源投資放緩，都有可能使原油儲備枯竭，原油價格正在迅速接近每桶 100 美元。

分析師在報告中也指出，汽油需求激增以及柴油、航空燃油等中間蒸餾油的需求反彈，加上煉油能力的限制，可能會加速油價在 2022 年的漲勢。

由於美國疫苗施打狀況良好，拜登政府宣布將於 11 月 8 日實施新旅行規定，使美國、歐盟防疫規定更一致，並藉此促進大西洋航線復甦。市場認為，此政策將進一步提高燃油需求，原油每日消耗量預期增加 25 萬桶。

IEA 在先前分別將 2021 年和 2022 年全球石油需求預期上修 17 萬桶 / 日和 21 萬桶 / 日。此外，IEA 預計，OPEC+ Q4 石油產量將較先前預期的需求少 70 萬桶 / 日，加上 OPEC+ 備用產能正快速減少，預計石油市場年底前都將供不應求。

IEA 也警告，能源價格急升加劇通膨壓力，再加上電力短缺，可能導致工業活動減少並拖累經濟復甦。