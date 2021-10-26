需求強+價格漲 歐美五大石油巨頭Q3總自由現金流估創13年新高

歐美五大石油巨頭財報即將自本周起登場，分析師預計，受到需求強勁、價格飆漲以及業務回溫等多項因素驅動，五大巨頭第 3 季總自由現金流可望創逾 13 年新高。

彭博援引多位分析師預期，埃克森美孚 (XOM-US)、殼牌 (Shell)、雪佛龍 (CVX-US)、英國石油 (BP) 和道達爾 (TotalEnergies)Q3 自由現金流共計估達 290 億美元，有望寫 2008 年初以來最高。

(圖：Bloomberg)

殼牌和道達爾將率先在本周四公布最新財報，埃克森美孚和雪佛龍財報周五登場，英國石油會在 11 月 2 日公布業績表現。在逐漸擺脫疫情陰霾後，投資人和股東們均相當關注這些能源巨頭會如何運用這筆龐大的自由資金。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師認為，埃克森美孚的投資人應將財報關注重點放在股東報酬上，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 則看好雪佛龍擴大股票回購規模。

此外，Jefferies 分析師 Giacomo Romeo 預計，英國石油可能會在 Q3 宣布規模達 6 億美元的額外庫藏股計畫，不過，他認為殼牌今年底前都不會向股東返還現金。

由於發布財報之際，歐美地區仍面臨天然氣供應吃緊，加上美國和印度雙雙呼籲 OPEC + 擴大增產規模，將現金留作資本支出以擴大石油開採，也是可能選項之一。

Janus Henderson Investors 分析師 Noah Barrett 表示，這些能源企業的自由現金流表現確實非常強勁，但投資人必須關注的是，這種情況是否能延續下去，或這些企業是否正耗盡核心業務資本。

滙豐銀行 (HSBC) 分析師 Gordon Gray 認為，即使石油業近來財務前景強勁，但石油和天然氣價格近期的漲勢不可能一直延續下去，能源轉型風險正為能源股估值帶來強大逆風。

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