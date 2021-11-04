〈美股早盤〉那指、標普500喜攀新高 高通領漲費半

美股周四 (4 日) 漲跌互現，科技股走勢強勁。截稿前，道瓊工業指數小跌 45 點或 0.13%，受財報利好驅動，那斯達克綜合指數漲 0.4%，標普 500 指數漲 0.2%，兩者均同攀新高。費城半導體指數也漲 1.2%，高通領漲。

個股消息面，高通 (QCOM-US) 開盤大漲 12％，受惠於晶片需求激增，高通昨日盤後公布財報、財測均優於預期；美高梅國際集團 (MGM-US) 也漲逾 2％，公布優於預期的業績表現之際，美高梅宣布將脫手拉斯維加斯夢幻金殿酒店 (The Mirage) 業務。

Moderna(MRNA-US) 因財報遜預期，且下修全年疫苗銷售預估，開盤重挫 16%。

特斯拉漲勢依舊強勁，開盤後漲 1.7％，續攀歷史新高。蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等大型科技股漲跌不一。

截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 1.570％，美元小幅走揚。

一如市場預期，Fed 周三正式宣布本月稍晚開始啟動 Taper，每月縮減購債 150 億美元，預計明年中結束 Taper 行動，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 也重申 Taper 結束不等於升息的開始。

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數再度將至疫後新低，報 26.9 萬人，優於市場預期，且已非常接近疫情爆發前的水平。

截至台北時間周四 (4 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 45.96 點或 - 0.13%，暫報 36111.62 點

那斯達克綜合指數上漲 65.13 點或 0.41%，暫報 15877.80 點

標普 500 指數上漲 9.57 點或 0.21%，暫報 4670.14 點

費半上漲 43.53 點或 1.21%，暫報 3633.87 點

台積電 ADR 下跌 0.84% 至每股 113.01 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.570%

紐約輕原油上漲 3.12％ 至每桶 83.38 美元

布蘭特原油上漲 3.01% 至每桶 84.46 美元

黃金上漲 1.70% 至每盎司 1793.90 美元

美元指數上漲至 94.185

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Moderna(MRNA-US) 早盤下跌 15.14％，至 293.55 美元。

Moderna 公布 Q3 營收、獲利均不及市場預期，同時將今年新冠疫苗銷售額預期自 200 億美元，下修至 150 億至 180 億美元，稱生產問題導致部分疫苗的交貨時間必須延後至 2022 年初。

高通 (QCOM-US) 早盤上漲 12.81％，至 156.22 美元。

高通公布 2021 會計年度 Q4 財報，Non-GAAP 營收和 EPS 表現均優異，財測也優於預期，預計 Q4 營收介於 100 億至 108 億美元，EPS 介於 2.9 至 3.1 億美元。

IBM(IBM-US) 早盤上漲 1.52％，至 123.28 美元。

IBM 周四完成基礎架構服務業務的分拆作業，獨立出來的業務將命名為「Kyndryl」，並自周四於華爾街掛牌交易，該業務營收占比為 IBM 去年總營收的至少 20%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (10/30) 初領失業金報到 26.9 萬人，預期 27.5 萬人，前值自 28.1 萬人上調至 28.3 萬人

美國上周 (10/23) 續領失業金報 210.5 萬人，預期 214.7 萬人，前值自 224.3 萬人下修至 223.9 萬人

美國上周初領失業金人數已相當接近疫情爆發前水平 (圖：Zerohedge)

美國 9 月貿易帳報 - 809 億美元，預期 - 746 億美元，-733 億美元

華爾街分析：

高盛 (Goldman Sachs) 全球固定收益策略師 Gurpreet Gil 表示，一旦疫情、通膨、通膨預期或工資成長等方面出現意外的結果，都可能影響到 Fed 收緊政策的腳步與利率前景。

Gil 認為，若明年通膨率仍高於目標水平，Fed 可能會視勞動力吃緊為結構性問題，並暗示升息。若通膨開始緩解，則 Fed 可能會等到勞動力市場全面復甦後才會升息。