捷迅Q3獲利創高 全年可望續寫新猷

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 公布第三季財報，單季稅後純益 8165 萬元，年增 32.09%，每股純益 2.72 元，創單季新高，累計前三季每股純益已達 6.35 元，進入第四季空運傳統旺季，捷迅樂觀看待，今年獲利有望超越去年再創新高，明年物流市場也不會急速反轉。

捷迅總經理孫鋼銀表示，第三季海、空運除了長期合作客戶的支持外，也接獲許多電子廠和其他產業客戶尋求解決缺艙、塞港等問題，期使順利出貨，因此增加許多新進業務合作。

進入第四季後，捷迅指出，目前看來，3C 和消費性電子領域等周邊產品運輸需求仍強勁。

展望明年，孫鋼銀認為，受假期工作天數遞減、工廠供給端受缺料問題影響產能，以及中國能耗雙控政策等因素，再加上物流供應鏈仍受限，整體市況不會急速反轉。

孫鋼銀也強調，疫情造成供應鏈結構改變，已使物流供需運作出一套可運轉的新模式，捷迅可因應運量續增的物流，抑或是突如其來的急單需求。

捷迅第三季合併營收 13.45 億元，年增 53.54%，營業毛利 1.54 億元，年增 41.04%，毛利率 11.42%，年減 1 個百分點，營業利益 1.02 億元，年增 65.39%，營益率 7.6%，年增 0.55 個百分點，稅後純益 8165 萬元，年增 32.09%，每股純益 2.72 元。

而捷迅前三季合併營收 35.47 億元，年增 33.08%，營業毛利 3.86 億元，年增 25.4%，毛利率 10.87%，年減 0.66 個百分點，營業利益 2.38 億元，年增 40.28%，營益率 6.7%，年增 0.35 個百分點，稅後純益 1.91 億元，年增 25.77%，每股純益 6.35 元。