房地合一稅2.0上路逾1.2萬件申報 稅額近30億元

為遏止投機炒房，房地合一稅 2.0 今年 7 月上路，根據財政部最新統計，新制上路以來申報件數共 1 萬 2155 件、稅額共 28.87 億元，其中預售屋申報件數共 1346 件、申報稅額共 2 億元。

財政部賦稅署今 (3) 日公布房地合一稅統計，自 2016 年房地合一稅上路以來，申報件數共 26 萬 1878 件、申報繳納稅額共 407.17 億元，其中適用 45% 稅率共 3 萬 6569 件、申報繳納稅額共 55.47 億元；適用 35% 稅率共 2 萬 2333 件、申報稅額共 55.53 億元。

進一步看房地合一稅 2.0 申報情形，適用 45% 最高稅率申報件數共 3170 件、申報稅額共 7.95 億元；適用 35% 稅率也有 2197 件、申報稅額共 8.14 億元。

由於新版房地合一稅也將預售屋納入課稅範圍，根據財政部資料，今年 7 到 8 月共有 1346 件預售屋申報，合計申報繳稅額共 2 億元，平均每件繳稅金額達 27 萬元。

對於房地合一稅 2.0 是否抑制炒房有所助益，初步來看新制上路後適用 45%、35% 適用稅率件數增加，平均每月申報件數也比今年上半年減少，顯示政策已有一定效果。

但樓美鐘也說，房地合一稅 2.0 實施期間適逢本土疫情三級警戒期間，在疫情影響下，還無法完整評估整體政策成效，需再進一步觀察。

另外，財政部日前宣布，針對全台共 1734 戶、擁有 10 戶以上非自住的囤房大戶進行租賃所得查核專案計畫，根據賦稅署掌握的進度，目前約有 50 件補繳案件。

