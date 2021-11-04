〈台股盤前〉美股連四日創高、台指期夜盤大漲百點 可望收復半年線

美國聯準會 (Fed) 最新利率決策會議結果出爐，維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 0%-0.25% 不變，並於 11 月開始每月縮減購債 150 億美元 (Taper)，激勵美股連四日寫新高，台指期電子盤同步大漲百點，預期將助攻台股今 (4) 日可望向上收復半年線。

美股四大指數 3 日隨著 Fed 確定正式啟動縮減購債 (Taper) 計畫後，全面翻揚上漲，道瓊上漲 104.95 點或 0.29%，收在 36157.58 點，標普 500 指數上漲 29.92 點或 0.65%，收 4660.57 點，那斯達克上漲 161.98 點或 1.04%，收 15811.58 點，費城半導體指數則上漲 41.3 點或 1.16%，收在 3590.2 點。

盤面關注焦點，全球最大海運業者馬士基已表態，海運市況至少在明年第一季前仍將吃緊，傳出因第四季塞港狀況未解，多家海運業者宣布再度加收綜合費率上漲附加費 (GRI)，包含長榮、陽明皆宣布，將自 12 月起對遠東出口至美國及加拿大地區貨載加收 GRI，估第四季運價將維持高檔。

半導體需求旺，李長榮化工 3 日宣布，將在美國亞利桑那州建電子級異丙醇 (EIPA) 廠，且傳出已掌握 2-3 家客戶，也規劃同時在台灣中科建廠，年產能各約 3 萬噸，預計 2024 年同步量產，總計斥資約新台幣 47 億元。

另一方面，DRAM 大廠南亞科受供應鏈缺料干擾，出貨量減少，10 月營收 72.05 億元，月減 6.14%、年增 50.18%，為近 7 個月新低，南亞科也說，第四季 DRAM 市況將進入短期修正，價格將微幅下滑，累計前 10 月營收 714.11 億元，年增近 4 成。