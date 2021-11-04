〈台股盤中〉貨櫃三雄漲勢收斂 翻黑回測17100點

美國聯準會 (Fed) 宣布本月稍晚啟動縮減購債，美股四大指數收高，台股今 (4) 日跳空開高，由航海王揚帆領軍，盤中一度上漲近百點，但在權王台積電走弱，貨櫃三雄漲勢收斂下，指數一度翻黑，回測 17100 點，預估今日成交量約 3100 億元。

觀察電子權值股表現，台積電開高走低，一度下跌超過 1%，來到 585 元，跌破月線；聯發科同樣開高走低，翻黑下探至 930 元；鴻海表現相對強勢，漲幅近 0.5%，但盤中回測平盤；矽力 - KY、台達電漲幅約 3%，南電也上漲 2%，聯電則續弱。

航海王再度揚帆，但盤中漲幅收斂，萬海大漲近 5%，長榮、陽明漲幅分別超過 2%、1%，慧洋 - KY 也上漲 3%，新興、四維航均站穩盤上；航空雙雄長榮航、華航續強，長榮航上漲近 3%，華航則漲逾 1.5%。

資金重回化工族群，中華化、三福化、三晃直奔漲停，永光大漲 6%，勝一漲幅也有 2%。

宏碁集團旗下安碁資訊以 4.76 億元取得集團另一間子公司宏碁雲架構 100% 股權，預計明年 1 月完成交易，屆時安碁資訊營收看增 8 成，受利多消息激勵，股價開盤直奔漲停價 121 元鎖住。

法人指出，美股持續創高，雖有利台股上攻，但量能仍未明顯放大，呈現量縮反彈格局，要再上攻仍有上檔壓力待突破。