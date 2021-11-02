台股10月測底萬六散戶瘋搶ETF盤中零股 成交股數創半年高

台股 10 月中旬兩次測底萬六後，個股操作難度變大，盤中零股交易除了過往熱門的權值型、高股息 ETF 以外，ESG ETF 也受青睞，據 CMoney 資料統計，10 月台股 ETF 總投資人數達 216 萬人，較上月增加 17.8 萬人，台股 ETF 盤中零股總成交股數逾 4200 萬股，創下半年成交股數最高月份，儘管大盤總成交金額未再放大，但台股 ETF 盤中零股投資熱度顯著提升。

永豐投信指出，10 月份台股在萬六至萬七間呈現區間來回測試，萬六底部在 10 月中旬測底成型，觀察近期投資心態仍偏謹慎，這一年多來的高檔震盪，使得個股操作的難度加大，不過，台股 ETF 已成為散戶投資者在上攻趨勢中，參與台股行情的重要工具，10 月中旬以來，除了權值型 ETF 與高股息 ETF 外，ESG ETF 也成為投資人存股參與台股行情、與支持優質經營企業的標配選擇。

CMoney 資料統計，10 月份台股 ETF 盤中零股總成交股數逾 4200 萬股，創下半年成交股數最高月份，超過 8 月份股價急速拉回修正時的台股 ETF 盤中零股總交成股數，永豐投信表示，從盤中零股的交易數據可以看出，這一年多來台股 ETF 投資人高檔冷靜、回檔分批低接，搭配存股、配息的長期投資策略重要性。

永豐台灣 ESG(00888-TW) 自 10 月中以來，累計成交逾 188 萬股，除了是市場前三大熱門零股交易台股 ETF，永豐投信於 10 月份進行旗下兩檔台股 ETF 除息，永豐台灣 ESG ETF 成份股編製同時考量 ESG 高分標的與高股息加權因子，同時贏得認同 ESG、收息族群與存股投資人的偏好，10 月份新增投資人數達 2.1 萬人，成長率高達 35%，此外，10 月除息的永豐臺灣加權 ETF 同步受到投資人注意，投資人數成長近一倍。

永豐台灣 ESG ETF 成份股涵蓋 ESG、優質股息，加上季配息選擇，至 10 月底投資人數突破 8 萬人，來到 8 萬 1870 人，基金規模達新台幣 68.2 億元，從 3 月份 ETF 掛牌以來，投資人數 9 倍成長、基金規模 4 倍成長。