台股虎頭蛇尾半年線得而復失 小跌2點收17065點 創2個半月最大量

美股標普、那指及費半三大指數續創高，半導體族群今 (2) 日延續強勢表現，運輸股也匯集人氣，帶動台股早盤漲逾百點，一度攻克半年線及 17200 點關卡，不過，隨著獲利了結賣壓出籠，電子股轉弱，指數翻黑小跌 2.27 點，收在 17065.97 點，成交值爆出 3872.15 億元，為 8 月下旬以來最大量。

晶圓代工廠世界先進受惠漲價效益及產品組合改善，第三季毛利率達 45.79%，每股賺進 2 元，續創歷史新高，激勵股價強漲逾半根停板，終場收在 158 元；聯電今天股價回神，勁揚逾 2%，一度站上 60 元關卡，終場收 59 元；台積電早盤上漲逾 1%，尾盤漲幅收斂，小漲收 592 元。

其他權值股方面，鴻海、聯發科、廣達、日月光投控等電子股力守在平盤之上，但台達電、大立光、聯詠、瑞昱賣壓出籠，約下跌 1-3%。

航運股近來人氣高漲，航運雙雄受惠傳統旺季，客運市場回溫也露出曙光，吸引外資積極敲進，今天股價連袂大漲逾 4%，承攬業第四季營運也可望優於第三季，中菲行、台驊均在盤上表現；貨櫃三雄獲買盤力挺，長榮漲逾 4%，站穩百元之上，陽明、萬海也分別上漲 3%、1%。上市運輸類股指數終場上漲 2.9%，為盤面多頭指標。

全球被動元件龍頭村田製作所 9 月 BB 值跌破 1，接單呈減少傾向，恐導致 MLCC 價格下滑，被動元件股今天賣壓沉重，雙雄國巨、華新科重挫約 4%，凱美、興勤、聚鼎等也重摔逾半根跌停板，奇力新、立隆電、禾伸堂、大毅跌勢都相當重。