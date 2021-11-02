〈台股盤後〉電子賣壓出籠 權值股撐盤爆量小跌2點 守穩萬七

美股四大指數周一全面收紅，台股今 (2) 日早盤也開高，一度大漲逾 160 點，但隨著高檔賣壓湧現，先前強勢的電子股幾乎全面回檔，指數漲點快速收斂、紅翻黑，終場下挫 2.27 點或 0.01%，收再 17065.97 點，成交量 3872 億元，創下兩個月來的新高。

權值股今日多在平盤附近遊走，台積電、鴻海、聯發科三王尾盤回神小漲表態，站穩月線，聯電也大漲逾 2%，台塑四寶則稍作休息，電子權值撐盤下，支撐大盤走勢。

觀察資金流向，隨著電子人氣消散，成交比重降至 70%，航運則隨著塞港議題持續發酵，交投回溫，成交比重達 14%，其餘如化學生技與醫療、金融保險等各約 1-2%，以漲幅來看，航運隨著貨櫃三雄回神，大漲近 3%，漲幅冠居所有類股，其餘則下跌。

電子類股由於近日強漲，加上美國聯準會 (Fed) 即將在周四召開，資金逐步撤離高本益比的科技股，高檔賣壓沉重，先前強勢的強茂、偉詮電、界霖全打入跌停板，亞信、精測、宏達電也重挫近半根以上。

電池族群也因強漲後乖離過大，出現大幅修正，聚和、康普亮燈跌停，立凱 - KY 同樣逼近跌停板，美琪瑪、長園科、碩禾、中碳跌幅均在 3% 以上。

展望後市，由於聯準會 (Fed) 即將在本周四召開會議，外界預期，市場觀望氣氛濃，大型權值股上檔空間相對有限，加上先前強勢的小型股獲利了結賣壓沉重，台股短期仍呈現震盪走勢。