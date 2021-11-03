〈台股盤中〉亞股走弱拖累回測平盤 航海王逆勢撐盤

美股四大指數 2 日全面收紅，但亞股今 (3) 日普遍走弱，拖累台股開高走低，半年線得而復失，盤面上航運族群逆勢抗跌，萬海更一度攻上漲停，長榮、陽明、航空雙雄表現也不俗，午盤前大盤在 17100 點上下震盪，預估成交量約 3700 億元。

電子權值股方面，台積電力守紅盤，早盤最高衝上 597 元，站上季線，智邦、大成鋼、穩懋、聯詠、大立光、華邦電等漲幅均達逾 1%，聯發科、聯電也都在盤上表現。

盤面上強勢族群，被動元件廠華新科財報報喜，第三季在業外挹注下稅後純益 26.76 億元，每股純益 5.52 元，創下 11 季高點，前三季每股賺 14.4 元，今跳空開高，午盤前一度觸及漲停價位，也激勵同族群越峰、信昌電、凱美大漲逾 5%，奇力新、國巨表現也不俗。

全球最大貨櫃航運集團馬士基認為，海運吃緊狀況將至少延續到明年首季，讓航運族群今也躍居盤上焦點，台驊投控率先攻上漲停，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明漲幅均超過半根停板，航空雙雄華航、長榮航近日也持續獲內外資青睞，今漲幅也都達逾 2%。

繼馬斯克旗下 SpaceX 強攻衛星通訊商機，亞馬遜旗下 Kuiper 也宣示將在明年發射首批衛星，市場認為既有供應鏈成員可望進一步大啖商機，金寶、啟碁漲幅均超過 5%，仲琦、穩懋漲幅也都超過 2%。

盤面資金比重方面，航運族群人氣回籠，占比一度超過 3 成，電子族群占比則降至 6 成以下，化學生技、鋼鐵則各占約 2%、1%。

展望後市，美國聯準會 (Fed) 周四將召開利率決策會議，預期將成未來股市風向球，市場也多呈觀望氣氛，台股近日則在電動車、元宇宙、低軌衛星等題材輪動下，中小型股表現強勁，短線也需慎防高檔獲利了解賣壓，估台股將維持震盪走勢。