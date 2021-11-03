〈焦點股〉被動元件族群甦醒 華新科、信昌電強攻漲停

MLCC 龍頭廠村田製作所 9 月 BB 值跌破 1，使得降價疑慮升溫，被動元件族群重摔一天後，今 (3) 日集體反攻，華新科 (2492-TW) 第三季每股賺 5.52 元，寫下 11 季高點，激勵股價直奔漲停，達 158 元，同集團的信昌電 (6173-TW) 也亮燈漲停，國巨 (2327-TW) 盤中強彈逾 4%，成功站回月線。

華新科第三季受到供應鏈缺料及海運缺櫃等影響，導致營收及本業獲利較前季衰退；不過，在業外挹注下，華新科第三季純益逆勢成長，賺逾半個股本，寫近 3 年新高；累計前三季稅後純益 69.84 億元，年增 40.7%，每股純益 14.4 元。

日本大廠村田製作所上季財報繳出佳績，純益創歷史新高，全年財測預估不變，但受供應鏈生產問題影響，9 月 BB 值跌破 1，訂單呈現減少傾向，若需求持續趨緩，恐面臨降價壓力。

被動元件族群昨天受村田利空消息衝擊，股價普遍創波段新低，今天由華新科領軍上攻，衝上漲停價 158 元，一舉收復 5、10 日線及月線，為 1 個多月新高，午盤量能已超過 1.3 萬張；信昌電同步亮燈漲停，達 58.5 元，站回季線，攀上近 2 個月高點。

資金重返被動元件股，國巨盤中上漲逾 4%，最高來到 428 元，旗下凱美也強漲逾半根停板，最高來到 88.8 元，其他包括奇力新、大毅、禾伸堂、台嘉碩、日電貿等，漲勢也相當強勁。

信昌電受惠業外挹注，第三季稅後純益 4.04 億元，季增 85.96%，每股純益 2.36 元；累計前三季稅後純益 8.92 億元，每股純益 5.2 元。由於中國限電及十一長假影響，部分客戶生產受影響，信昌電預估第四季營運會比第三季弱一些。