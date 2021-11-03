囤房稅可抑制高房價？ 財長：非萬靈丹

立法院財委會今 (3) 日再度審查朝野立委所提案的囤房稅相關法案，對於部分立委主張提高囤房稅稅率，財政部長蘇建榮對此回應，現有的房屋稅條例已經有囤房稅機制，並強調囤房稅並非解決高房價的萬靈丹。

綜觀立委針對囤房稅的提案，蘇建榮則說，房價上漲因素有很多，包括原物料漲價與利率等因素，但囤房稅修法要考量的點有很多，包括城鄉之間的差距與稅捐稽徵成本等，

蘇建榮認為，提高囤房稅的稅率就一定能解決高房價問題嗎？他並以國外為例，國外的房屋稅率低，但其稅基評定就十分接近市價，但台灣的問題在於稅基偏低，財政部會持續積極督促地方政府的稅基評定調整要接近房屋現值。

蘇建榮指出，目前仍有部分縣市尚未實施差別稅率，站在財政部立場，將要求地方政府在現有機制下，以加強考核的方式，要求地方政府針對非自住的部分實施差別稅率，除了差別稅率，稅基評定也要貼近市值。

蘇建榮強調，為督促地方政府重視稅基評定，事實上財政部已多次找地方政府開會討論，針對非自住用戶訂出差別稅率，其中台南市目前正著手經修法，擬針對囤房者將稅率拉高到 3.6%，桃園市雖然採單行一稅率，但其最低稅率也有 2.4%。

至於房屋持有的戶數統計，財政部則說，從實務稽徵的角度來看，不考慮以「全國總歸戶」方式計算，維持現有的「縣市歸戶」計算機制。