Bed Bath & Beyond勵精圖治 逼出軋空行情 盤後飆升70%

北美家具用品連鎖零售商 Bed Bath & Beyond 週二 (2 日) 大漲近 10%，盤後再飆漲 70%，因其宣布的消息可能助長了軋空行情，使放空該股的對沖基金被迫空頭回補以減少損失。

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 週二交易時間上漲 9.62%，盤後再飆升近 80%，但隨後漲幅收斂至約莫 67.46%，報 28.05 美元。

Bed Bath & Beyond 週二宣布與雜貨連鎖店 Kroger (KR-US) 建立合作夥伴關係，明年起將在 Kroger 各種商店和網站上銷售其部分家居和嬰兒產品。該公司也宣布推出新的數位商場，用以銷售第三方品牌的商品。

自 2020 會計年度尾聲以來，Bed Bath & Beyond 還執行完 6 億美元的庫藏股，目前預計 2021 年底之前再執行 4 億美元庫藏股，較預定計畫提前 2 年。

截至週二收盤，該公司總市值為 17 億美元，執行長 Mark Tritton 表示，這些大規模的庫藏股計畫凸顯了公司轉虧為盈的信心。

Bed Bath & Beyond 股價自 2015 年觸頂以來已下跌近 80%。自 2015 年以來，該零售商的同店銷售額持續萎縮，尤其是過去兩年因新冠疫情肆虐，去年 5 月止的季度，EPS 甚至摔至負值。

該公司過去幾個月一直為扭轉營運而奮戰，推出許多自有品牌，但通膨上升、供應鏈中斷和新冠變種病毒讓他們遭遇各種難關，在 9 月為止的最新季度財報中，營收年減 26%，獲利更暴減 92%。

由於對沖基金持續看空 Bed Bath & Beyond ，因此該股是遭賣空最多的股票之一。根據 FactSet ，截至週二，該公司約有 27% 流通股被賣空，在美國前 1500 大上市公司中排名第三高，且 1 月時被賣空的比率高達 64%。

自 2021 年以來，隨著 Reddit 論壇上的散戶槓上華爾街分析師，該公司股價也出現幾次大漲，迫使對沖基金空頭回補。

同樣的情形也發生在謎因股 GameStop (GME-US) 和 AMC (AMC-US) 上。然而，自 9 月以來，由於謎因力量轉向其他目標，Bed Bath & Beyond 已非散戶最愛。

另外，Bed Bath & Beyond 也任命 2 大管理者：業務成長總監 (CGO) Anu Gupta，以及顧客總監 Rafeh Masood。