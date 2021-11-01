美捐台150萬劑莫德納疫苗 10+4居檢鬆綁12/14上路

因應農曆春節大批台商及眷屬返台，疫情指揮中心今 (1) 日宣布，12 月 14 日至明年 2 月 14 日期間，自非重點高風險國家入境者，前 10 天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後 4 天則可返家檢疫；此外，美國政府捐贈第二批莫德納疫苗 150 萬劑，下午由華航專機運抵台灣，將對我國第二劑疫苗覆蓋率有極大助益。

明年農曆春節較往年早，1 月 31 日為除夕，若想與家人順利團聚，海外國人最晚必須於 1 月中旬前入境進行檢疫，但不少人反映桃園、台中等地防疫旅館房間早已被售罄，供不應求，因此，指揮中心考量國人返鄉心切，決議放寬相關措施。

指揮中心規劃，今年 12/14 至明年 2/14 期間，維持 14 天檢疫及 7 天自主健康管理，不過，非重點高風險國家入境人員，前 10 天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後 4 天可返家在家檢疫。

至於重點高風險國家入境人員，仍維持入住集中檢疫所 14 天，如英國、印度、緬甸等國。

指揮中心進一步說明，個人入住防疫旅宿或集中檢疫所為一人一室；同日入境的家屬 / 同住者可選擇於防疫旅宿或自費入住集中檢疫所同住，依民眾意願並配合防疫旅宿房型同住 1 室，但單人房型小，建議以不超過 2 人同住為原則。

民眾後 4 天返家在家檢疫，以 1 人 1 戶為原則，但同戶內同住家人均已完成 2 劑疫苗接種且滿 14 天，則可於同戶內 1 人 1 室同住。

指揮中心指出，美國繼今年 6 月 20 日捐贈我國 250 萬劑莫德納疫苗後，10 月 31 日宣布捐贈第二批 150 萬劑，於 11 月 1 日下午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至明年 1 月 29 日。

指揮中心向美方表達感謝之意，並表示在全球疫苗供不應求時刻，美國二度伸出援手，共捐贈 400 萬劑莫德納疫苗，可望提升我國第二劑疫苗覆蓋率，指揮中心強調，在去年簽署的醫衛合作瞭解備忘錄架構下，持續深化台美醫衛及防疫合作交流，共同對抗 COVID-19。