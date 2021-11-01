〈陸港盤後〉觀望FOMC會議 網科股下挫 恒指收黑0.9%

周一 (1 日)A 股三大指數開低後震盪上揚，元宇宙再度擔當市場人氣指標，相關個股再度出現漲停潮。不過元宇宙佔 A 股市值權重偏低，對於大盤的實際拉抬有限。

地產類股下挫，因有數據顯示上個月中國房市景氣持續降溫，且分析指出隨著房地產稅進入實施階段，將長期改變房市供需及房價預期，短期也將擴大市場觀望情緒，預估年底房市不容樂觀，成交量可能將逐漸下滑。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.22 兆元，年增 7.4%，創逾一個月新高，已連續七個交易日成交金額破兆。

港股方面，受到 A 股下滑拖累，港股在 11 月的第一個交易日就開低震盪走低，中資地產類股普遍下挫，再加上科技股表現疲弱不振，拖累大盤走勢。

市場在觀望本周 FOMC 會議結果，是否開始啟動縮減 QE，以及對於利率未來走向有無新的指引，而在實際情況公布之前投資人對股市以觀望心態居多。

比亞迪 (1211-HK) 宣布 H 股將進行增資，募資 140 億港元，每股認購價較上周五收盤價折價 7%，導致股價重挫 3.2%。

網科股再度回檔，快手 (1024-HK) 大跌 3.4%、百度 (9888-HK) 重挫 3%、騰訊 (700-HK) 下挫 2.4%、阿里巴巴 (9988-HK) 下跌 2.1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.08%，報 3544.48 點；科創 50 指數上漲 0.57%，報 1404.21 點；深證成指小漲 0.17%，報 14476.53 點；創業板指下跌 0.56%，報 3331.91 點。

恒生指數下滑 0.88%，報 25154.32 點、恒生科技指數下挫 1.51%，報 6279.39 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 7.11 億元，其中滬股通買超人民幣 13.61 億元，深股通賣超人民幣 6.5 億元。

法人觀點

國泰君安認為，滬深兩市成交量連續七個交易日破兆，量能持續回升也意味目前投資人的活躍度在提升。原物料期貨給礦產類股帶來的負面衝擊已漸漸減輕，不過短線還是不建議低接。指數進入到臨近變盤的時間點，需要密切關注本周市場走勢，若不能出現放量拉升，則需要留意指數第二次探底的風險。

