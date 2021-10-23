美國10月Markit製造業PMI降至7個月低點 服務業顯著回溫

IHS Markit 周五 (22 日) 公布美國 10 月採購經理人指數 (PMI) 初值，受制於供應鏈瓶頸和勞動力短缺，製造業 PMI 回落至 7 個月低點，疫情趨緩則帶動服務業活動顯著回溫，並寫 3 個月來最佳表現。
美國 10 月 Markit PMI 報告：
- 製造業 PMI 初值報 59.2，前值為 60.7
- 服務業 PMI 初值報 58.2，前值為 54.9
- 綜合 PMI 初值報 57.3，前值為 55.0
- 製造業產出指數初值報 52.3，前值為 55.7
10 月商業活動回溫主要由服務業所帶動。隨著疫情趨緩，服務業 PMI 自上月的 54.9，升至 58.2，寫 3 個月新高。製造業 PMI 自上月的 60.7，回落至 59.2，寫下 7 個月新低。
IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，Covid-19 確診數下滑推動服務業復甦，為第 4 季經濟寫下強勁開局，但也警告，既使製造商需求依然強勁，生產活動仍受供應鏈和勞動力限制所擾。
因原料短缺與物流困境持續打壓產能，10 月投入成本與價格綜合指數再攀新高，製造商交貨時間也寫下 2007 年以來最長。
此外，在需求回升的情況下，企業仍在努力應對勞動力短缺和交貨延遲問題，10 月服務業未完成訂單累積指數升至紀錄新高，既使企業已擴大招募，仍面臨招聘人力難題。