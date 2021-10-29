蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (28 日) 雙雙公布低於市場預期的財報表現和悲觀展望，導致盤後兩家公司一度挫跌逾 5%，市值共蒸發超過 2000 億美元。

蘋果公布 2021 會計年度第四季 (截至 9/25) 財報，受供應瓶頸影響，整體營收與 iPhone 銷售都低於預期，僅 iPad 與服務營收表現優於市場預期。

亞馬遜 2021 財年第三季營收也令市場失望，反映疫情趨緩使電商需求動能減速，導致營收成長力道下滑，僅 AWS 強勁成長撐場，該業務創造 48.8 億美元營業利益，若不考慮該部門，本季亞馬遜將出現虧損。

蘋果周四收盤時市值約為 2.52 兆美元，據收盤時流通股計算，盤後重挫 5% 之際，該公司市值減損約 1261 億美元，亞馬遜市值一度蒸發超過 870 億美元。

蘋果周四上漲 2.5% ，盤後一度重挫 5%，截稿前蘋果盤後下跌 3.77% ，報每股 146.83 美元。

亞馬遜稍早以 1.59% 的漲幅收盤 ，盤後下跌 4.01% 至每股 3360.45 美元。

除了電商需求趨緩外，亞馬遜還示警成本問題，該公司表示第四季將承受高達 40 億美元的額外成本，旺季營收估最高 1400 億美元，並幾乎吃光獲利。

蘋果則面臨供應鏈瓶頸的挑戰，執行長庫克 (Tim Cook) 表示，供應鏈問題以及疫情擾亂東南亞工廠生產，對第四季影響超乎預期，雖然蘋果東南亞廠產量在 10 月底前已大幅改善，但晶片荒仍未結束，蘋果「大多數產品」仍受影響。